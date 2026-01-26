今週の12星座占い「射手座（いて座）」全体運・開運アドバイス【2026年1月26日（月）～2月1日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年1月26日（月）～2月1日（日）「射手座（いて座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は、遊びたい気持ちを優先しすぎないよう気を付けましょう。ちょっと疲れているのに、無茶して出かけると体調を崩してしまうかも。健康を意識して予定を組むようにすると◎ 恋愛面は、遊び心を大切にするとうまくいきそう。デートなどもしっかり決めるのではなく、行き当たりばったりのほうが良い思い出になることでしょう。自分の機嫌が良くなることを積極的にやってみて。散歩やドライブに出かけると気持ちが上向きに。お気に入りの飲み物でリフレッシュするのも良いでしょう。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。