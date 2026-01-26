足つき良好！新型ロイヤルエンフィールド METEOR 350で、街も長距離も「イージークルージング」の常識が変わる

バイク選びで「足つきの良さ」「扱いやすさ」を重視していませんか？新型ロイヤルエンフィールド METEOR 350は、そんなあなたの悩みを解決する一台かもしれません。コンパクトな車体とリラックスできる乗車姿勢で、ベテランから初心者まで、誰もが楽しめる「イージークルージング」を実現。この記事を読めば、街中からロングツーリングまで、このクルーザーがあなたの毎日をどう変えるか、具体的な魅力がわかります！

2026年モデル『METEOR 350』が日本上陸！進化するミドルクルーザーの全貌

バイク乗りの皆さん、朗報です！クラシックなスタイリングと現代的な快適性で世界中のライダーを魅了してきたロイヤルエンフィールドから、日本市場向けに大幅にアップグレードされた2026年モデルの『METEOR 350（メテオ・サンゴーマル）』が登場しました。

このミドルクラス・クルーザーは、見た目の美しさだけでなく、最新の技術とライダーへの細やかな配慮が詰まっています。長距離ツーリングから街乗りまで、あなたのライディング体験をさらに豊かにしてくれるに違いありません。

新型METEOR 350は、その名の通り、夜空に輝く流星のようにライダーの心を掴む魅力を持っています。私がこのバイクに抱いた第一印象は、「手軽に扱えるのに、どこまでも行けそうな安心感」です。コンパクトな車体に完璧なクルーザー・スタイルを凝縮し、ライダーが最も快適だと感じるリラックスしたライディングポジションを実現しています。

特に日本のライダーにとって嬉しいのは、足つきの良さではないでしょうか。信号待ちや停車時にも不安を感じさせず、ビギナーからベテランまで幅広い層が安心して楽しめる設計です。そして、その扱いやすいエンジン特性と個性的なスタイルが、ミドルクラス・クルーザーの新たなベンチマークとなることを予感させます。

すでに世界65カ国以上で50万台以上を販売し、確固たる地位を築いているMETEOR 350。今回のアップデートは、その魅力をさらに高めるものとなっています。

夕暮れの道を走るライダー

ロイヤルエンフィールドのバイクが並ぶ都市風景

ライダーを魅了する最新機能と熟成されたエンジン

今回のアップグレードで特に私が注目したのは、ライダーの快適性と安全性を高めるための先進装備の標準化です。

熟成された「Jシリーズエンジン」

METEOR 350の心臓部には、ロイヤルエンフィールドの350ccモデルに搭載され、熟成を重ねてきた排気量349ccの空冷単気筒SOHCエンジン「Jシリーズエンジン」が採用されています。最高出力20.2PS、最大トルク27Nmというスペックは、パワフルすぎず、かといって物足りなくもない、まさにクルーザーに最適な「扱いやすさ」を提供します。

日本のライダーに嬉しい最新装備の数々

2026年モデルでは、以下の装備が新たに標準装備として追加されました。これは、日本のライダーが求める実用性と快適性へのロイヤルエンフィールドの真摯な姿勢を感じさせます。

LEDウインカー： 視認性が向上し、安全に貢献します。 USBタイプC急速充電ポート： スマートフォンなどのデバイス充電に非常に便利。ロングツーリングでも安心です。 F.C.C製アシスト＆スリッパークラッチ： 日本発の二輪車用クラッチトップブランドであるF.C.C.製の採用は、まさに日本のライダーへの配慮。クラッチ操作が軽くなり、シフトチェンジがスムーズになることで、長時間の運転でも左手の負担が大幅に軽減されます。 LEDヘッドライト： FireballシリーズとStellarシリーズにも拡大され、全シリーズで標準装備となりました。夜間の走行も安心感が増します。 トリッパー（簡易型ナビゲーションシステム）： Fireballシリーズにも新たに装備され、全シリーズで標準装備に。スマートフォンアプリと連携して目的地までの方向と距離を表示してくれる優れもので、複雑な道でも安心して走れる、まさに現代の旅に欠かせない機能ではないでしょうか。 調整式レバー： SupernovaシリーズとAuroraシリーズに標準装備。手の大きさに合わせてレバー位置を調整できるため、より快適な操作が可能です。

これらの装備が全シリーズに展開されたことで、METEOR 350は「イージークルージング」というコンセプトをさらに深く追求し、より多くのライダーにとって魅力的な一台へと進化を遂げました。

メーター、ハンドル、ミラーが写るバイクの運転席からの風景

バイクのハンドル部分のクローズアップ

個性を際立たせる4つのバリエーションと限定モデル

2026年モデルのMETEOR 350は、Fireball（ファイヤーボール）、Stellar（ステラ）、Aurora（オーロラ）、Supernova（スーパーノヴァ）という4つの個性的なバリエーションで展開されます。それぞれのテーマに合わせた新色がラインナップされ、ライダーは自分のスタイルにぴったりの一台を選ぶことができます。

Fireball（ファイヤーボール）： 鮮やかで躍動感あふれるカラー。街中での注目度も抜群です。 Stellar（ステラ）： モダンさの中に大胆さを感じるカラーリング。洗練された雰囲気が漂います。 Aurora（オーロラ）： ヘリテージにインスパイアされたレトロな配色。クラシックなバイクが好きな方にはたまらないでしょう。 Supernova（スーパーノヴァ）： クローム仕上げを活かしたモダンなカラー。最上位機種らしい高級感を演出します。

これらのカラーは単なる色ではなく、METEOR 350が持つ「旅」というライフスタイルを象徴しているように感じますね。

オレンジ色のロイヤルエンフィールド メテオ350の燃料タンク

特別モデル「Sundowner Special edition」：夕陽を纏う限定の輝き

今回の日本市場導入を記念して、限定50台の特別モデル「METEOR 350 Sundowner Special edition」が登場します！

そのボディーカラーは「Sundowner Orange（サンダウナー・オレンジ）」。柔らかな黄金色の光に包まれる夕暮れ、「ゴールデンアワー」をイメージした限定カラー＆グラフィックを纏っています。このカラーは、まさに旅の終わりに心に残る美しい景色を連想させ、所有する喜びを一層高めてくれることでしょう。

さらに、Auroraシリーズの装備（LEDヘッドライト＆ウインカー、USBタイプC急速充電ポート、F.C.C製アシスト＆スリッパークラッチ、トリッパー）に加え、アルミ製チューブレススポークホイールを特別装備。足元まで抜かりなく、特別感を演出しています。限定50台という希少性も相まって、争奪戦は必至でしょう。

Sundowner Special editionを思わせるオレンジ色のバイクに乗る男性

あなただけのMETEOR 350を：純正アクセサリーで広がる可能性

ロイヤルエンフィールドは、METEOR 350の個性をさらに引き出すための純正アクセサリー「Royal Enfield Accessories」も用意しています。これは、ただのパーツではなく、あなたのライディングスタイルに合わせてバイクを「進化」させるためのツールです。

Urban Kit (アーバン・キット)

Urban Kitのカスタムパーツ

都会の街並みに映えるスタイリッシュなカスタムを目指すなら、Urban Kitがおすすめです。

ブラックのドラッグハンドルバー

ブラックのバーエンドミラー

ローライダーシート

スモーク・フライスクリーン

など、シャープで洗練されたルックスにカスタマイズできます。

Urban Kit装着イメージ

Grand Tourer Kit (グランド・ツアラー・キット)

Grand Tourer Kitのカスタムパーツ

長距離ツーリングを存分に楽しみたい方には、Grand Tourer Kitが最適です。

ブラウンのツーリングシート

ブラックのプレミアムパニアとパニアレール

デラックスフットペグ

ブラックのツーリングハンドルバー

LEDフォグランプ

など、快適性と積載能力を高め、より本格的な旅を実現します。

あなたのMETEOR 350を、あなただけの特別な一台に仕上げる楽しみも、このバイクの大きな魅力と言えるでしょう。

価格と購入方法：賢く手に入れるための情報

ここまで見てきたように、2026年モデルのMETEOR 350は、最新の機能とロイヤルエンフィールドならではの魅力を兼ね備えています。気になる価格と購入方法について見ていきましょう。

ラインナップと価格

各バリエーションと価格は以下の通りです。（すべてメーカー希望小売価格・税込）

METEOR 350 Fireball

Fireball Orange / Fireball Grey：¥762,300

METEOR 350 Fireball Orange METEOR 350 Fireball Grey METEOR 350 Stellar

Stellar Matt Grey / Stellar Marine Blue：¥777,700

METEOR 350 Stellar Matt Grey METEOR 350 Stellar Marine Blue METEOR 350 Aurora

Aurora Retro Green / Aurora Red：¥795,300

METEOR 350 Aurora Retro Green METEOR 350 Aurora Red METEOR 350 Supernova

Supernova Black：¥795,300

METEOR 350 Supernova Black 日本市場導入記念モデル (限定50台)

METEOR 350 Sundowner Special edition (Sundowner Orange)：¥815,100

METEOR 350 Sundowner Special edition (Sundowner Orange)

70万円台半ばからという価格帯は、これだけの最新装備とロイヤルエンフィールドならではのブランド価値、さらに3年間（走行距離無制限）保証が付属することを考えると、非常にコストパフォーマンスが高いと感じます。特に、全モデルに標準装備されたLEDヘッドライトやトリッパー、そして日本のライダーのために採用されたF.C.C.製クラッチは、その価格以上の価値を提供してくれるでしょう。

購入方法

新型「METEOR 350」は、2026年2月16日(月)より全国のロイヤルエンフィールド正規販売店において受注を開始します。限定モデル「Sundowner Special edition」も同日より予約注文を受け付けますので、気になる方は早めに正規販売店へ足を運んでみてください。限定50台という希少性は、あなたの心を揺さぶるはずです。

ロイヤルエンフィールドの世界観：ピュア・モーターサイクリングとは？

最後に、ロイヤルエンフィールドというブランドについて少し触れておきましょう。

1901年の創業以来、英国にルーツを持ちながら、現在はインドのミッドサイズ・モーターサイクルセグメントを牽引するグローバルリーダーとして成長しました。彼らが掲げる哲学は「Pure Motorcycling（ピュア・モーターサイクリング）」。これは、美しく、シンプルで親しみやすく、ライディングする楽しさに溢れたモーターサイクルを追求する姿勢を表しています。

ロイヤルエンフィールドは単なる移動手段としてのバイクではなく、「ゆったりとした旅と記憶に残る体験を象徴するライフスタイルそのもの」と語ります。世界各地で「Motoverse」や「Himalayan Odyssey」といった大規模なイベントを企画し、ライダーたちが共に旅をし、コミュニティを築く場を提供しているのも、この哲学の表れでしょう。

新型METEOR 350は、まさにこの「Pure Motorcycling」を体現する一台と言えます。

3台のロイヤルエンフィールドのバイクと人物

まとめ：新しい旅への誘い

2026年モデルのロイヤルエンフィールド『METEOR 350』は、クラシックな魅力と現代のニーズに応える最新機能を兼ね備えた、まさに「進化するミドルクラス・クルーザー」です。美しいデザイン、快適なライディング、そしてライダーをサポートする充実した装備は、あなたの日常に新たな冒険と感動をもたらしてくれるでしょう。

限定モデル「Sundowner Special edition」を含め、豊富なラインナップからあなた好みの一台を選び、純正アクセサリーでさらに個性を加える。新しいMETEOR 350と共に、心ゆくまで「Pure Motorcycling」の世界を楽しんでみませんか？

さあ、2026年2月16日(月)からの受注開始を心待ちにして、新しい旅の計画を立てましょう！

主要諸元

項目 詳細
エンジン エンジン形式：空冷4ストローク単気筒SOHC
排気量：349cc
圧縮比：9.5:1
最高出力：14.9kW(20.2PS)@ 6,100 rpm
最大トルク：27 Nm @ 4,000 rpm
クラッチ：湿式多板
トランスミッション：5速リターン式
燃料供給システム：フューエルインジェクション
シャシー＆サスペンション フレーム型式：ツインダウンチューブ・スパインフレーム
フロントサスペンション：正立式テレスコピックフォーク／インナーチューブ径41mm
リアサスペンション：ツインショック(6段階プリロード調整機構付)
ディメンション 全長：2,140mm
全高：845mm
全幅：1,140mm (AuroraとSupernovaは1,310mm)
シート高：765mm
燃料タンク容量：15リットル
車両重量：191 kg
ブレーキ& タイヤ タイヤサイズ：フロント 100/90-19-57P、リア 140/70-17-66P
フロントブレーキ：直径300mmシングルディスク+ツインピストン・ブレーキキャリパー
リアブレーキ：直径270mmシングルディスク+シングルピストン・ブレーキキャリパー
ABS：デュアルチャンネルABS

※新車登録（届出）より3年間（走行距離無制限）保証

