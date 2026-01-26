@media (min-width: 768px) {

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間22日、カイル・タッカー外野手（シカゴ・カブスFA）と4年2億4000万ドルで契約したと正式発表した。同選手の加入より、今季のチームにはどのような効果が見込めるのか。米メディア『ドジャースビート』が分析している。

タッカーはメジャーデビューした2018年から昨季までに、769試合、打率.273、147本塁打、490打点といった通算成績をマークしている左の好打者。デーブ・ロバーツ監督は守備位置は右翼、打順は2番か3番で起用する意向を口にしている。

同メディアは「昨季、マイケル・コンフォート外野手は54得点、タッカーは91得点を記録しており、その差は37得点だった。得点はチームが試合に勝てるかどうかに直結するため、この数字は重要だ。タッカーが右翼レギュラーとして起用され、同じ得点数を挙げると仮定した場合、彼はレギュラーシーズンで4勝分を上乗せすると予測される。この4つの上積みは、ナ・リーグ全体にも大きな影響を与えるだろう」と言及。

続けて、「彼の加入により、チームの総得点は862点まで増加する。さらに、昨季と同様に失点が683点程度に収まると仮定すれば（エドウィン・ディアス投手の獲得で、実際にはそれ以下になる可能性もある）、ドジャースはおよそ98勝前後を挙げると予測できる。この勝利数であれば、ナ・リーグの第1シードを確保できる数字になる」と指摘している。

