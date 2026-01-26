楽天は26日、お子さま向け公式ファンクラブ「イーグルスキッズクラブ」の入会受付を2月2日（月）10:00より開始すると発表した。

「イーグルスキッズクラブ」は、小学6年生以下のお子さまが楽天イーグルスをより身近に、より楽しく応援できるファンクラブ。

2026シーズンの入会特典には、プリント仕様の「ファンクラブユニフォーム2026」や新登場の「チケット引換クーポン2枚」などを用意。その他にも、フィールドキャッチボールやキッズヒーローなどに、抽選または先着で参加できる権利も付いて、シーズンを通して楽しいイベントが盛りだくさん。

▼ 2026シーズン お子さま向け公式ファンクラブ「イーグルスキッズクラブ」 概要

入会受付開始：2月2日（月）10:00～

年会費：2,000円（税込）

入会条件：2026年4月時点で小学6年生以下の方

入会特典のお渡し：楽天モバイル 最強パーク宮城にてお渡し

※一軍公式戦開催日のみ

入会方法

≪WEB入会≫ ※楽天IDが必要

一度の手続きで4名まで入会が可能

≪楽天モバイル 最強パーク宮城での入会≫

楽天モバイル 最強パーク宮城に設置しているファンクラブ入会ブースにて手続きが可能。

平日：試合開始2時間前～試合終了30分後まで

休日：試合開始3時間前～試合終了30分後まで

※一軍公式戦開催日のみ

※時間は変更になる場合があり

■入会特典

≪ファンクラブユニフォーム2026（プリント）≫

ファンクラブ限定デザインの「ファンクラブユニフォーム2026」のプリントレプリカユニフォームです。

・サイズ：130、160（Sサイズ）

※背番号・背ネームなし

※お引き換えのタイミングにより、ご希望サイズのユニフォームをお渡しできない場合があります

≪ナップサック≫

イーグルスキッズクラブ限定デザインのナップサック。マスコットデザイン3種、またはファンクラブユニフォームデザインから１つ選べる。

・サイズ：横 約280㎜×縦 約350mm

※特典引換のタイミングにより、希望デザインのナップサックをお渡しできない場合あり

※デザインは変更となる場合があり

≪チケット引換クーポン 2枚≫

無料で観戦チケットと引き換えできるクーポンです。一般発売日より利用。

・対象試合：楽天モバイル 最強パーク宮城開催の一軍公式戦

・対象席種：外野席

≪イベント参加権利（抽選・先着制）≫

フィールドキャッチボールやグラウンドキーパー体験、キッズヒーロー、打撃練習見学会など、スタジアムならではのイベントに抽選または先着で参加。

※開催日程や応募方法などの詳しい情報は決まり次第案内

≪【継続入会者限定】スマイルグリコパーク入園料無料≫

通常子ども1回500円のスマイルグリコパークの入園料が、会員本人様は無料。

対象者：2025シーズン イーグルスキッズクラブにご入会で、2026シーズンもイーグルスキッズクラブにご入会いただいた方（継続でご入会いただいた方）