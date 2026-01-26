ソロアーティストとして進化を続けるØMIさんの待望のNew EP『THE FUSION』。そのリリースを記念し、なんとØMIさん本人がAWAラウンジにリアルタイムで音声登場するスペシャルリスニングパーティーが開催されます！最新EPの制作秘話や楽曲に込められた熱い想いを、ØMIさん自身の声で直接聞けるまたとないチャンス。この記事では、無料でこの夢のような体験を最大限に楽しむ方法を詳しくご紹介します。

ØMI、待望のNew EP『THE FUSION』リリース記念！本人登場のスペシャルリスニングパーティー開催

ファン待望の瞬間が訪れます！三代目 J SOUL BROTHERSのボーカリストであり、ソロアーティストとしても圧倒的な存在感を放つØMIさんが、自身のNew EP『THE FUSION』のリリースを記念して、無料のオンライン空間「AWAラウンジ」でリスニングパーティーを開催することが決定しました。しかも、ØMIさん本人がリアルタイムで音声ライブ配信に登場するとのこと！これはファンにとって、まさに夢のようなひとときになるでしょう。

音楽を通してアーティストと直接繋がれるこの特別な機会、一体どのような体験が待っているのでしょうか。

『THE FUSION』の世界をØMI本人と深掘り！イベント詳細と参加方法

今回開催されるリスニングパーティーは、2026年1月28日に発売予定のNew EP『THE FUSION』を記念したものです。このEPには、これまでのØMIさんのソロ活動の集大成とも言える楽曲が多数収録されており、その音源をØMIさん本人のコメントと共に楽しめるのが、このイベント最大の魅力です。

イベントでは、最新曲はもちろん、これまでのØMIさんの楽曲の数々がオンエアされるとのこと。きっと、ファンにとっては懐かしい名曲から、新たな発見となる楽曲まで、ØMIさんの音楽世界を存分に堪能できるはずです。

イベント詳細

2026年1月28日 (水) 20:00～21:0020:45までの予定無料AWAアプリを事前にダウンロードし、特設ページからご参加ください。

ØMIさん本人の口から直接聞ける楽曲制作の裏話や、それぞれの曲に込められた想いは非常に楽しみです。普段は聞くことのできない貴重なエピソードが飛び出すかもしれません。

音楽で繋がる新体験！AWAラウンジの魅力とは？

このスペシャルイベントの舞台となるのは、サブスクリプション型音楽ストリーミングサービス「AWA」が提供する「AWAラウンジ」です。

AWAラウンジってどんな場所？

AWAラウンジとは、簡単に言えば、ユーザー同士がリアルタイムで同じ音楽を聴きながら交流できるオンライン空間のこと。まるでオンライン上のカラオケルームやDJブースのような場所を想像してもらうとわかりやすいかもしれません。

自分の聴きたい曲をリクエストして、その場でみんなで楽しめます。リアルタイムで感想を共有したり、他のユーザーと語り合ったりできます。感情をスタンプで表現して、場を盛り上げることも可能です。

ØMIさんのリスニングパーティーでは、本人が登場してコメントを届けるだけでなく、参加者全員が同じ空間で同じ音楽を共有できるため、一体感と感動はひとしおでしょう。さらに、好きなアーティストの楽曲をみんなで再生することで、アーティストを「応援」することにも繋がるという、ファンには嬉しい特徴もあります。

AWAアプリは無料でダウンロードでき、このラウンジ機能もFreeプランで全ての機能が楽しめるのが嬉しいポイントです。ぜひこの機会に体験してみてはいかがでしょうか。

ソロアーティストØMIの軌跡と『THE FUSION』に込められた想い

三代目 J SOUL BROTHERSのボーカルとしてデビューして以来、その甘くも力強い歌声で多くのファンを魅了してきたØMIさん。2017年からはソロプロジェクトを始動し、2021年にはソロアーティスト名義をHIROOMI TOSAKAからØMIへと変更しました。これは彼自身のプロデュースプロジェクト『CDL entertainment』の本格始動に伴うもので、ソロアーティストとしての表現の幅をさらに広げたいという強い意志を感じさせます。

特に印象的だったのは、2021年10月にリリースされたBTSのSUGAプロデュース楽曲「You (Prod. SUGA of BTS)」です。この曲は世界42カ国&地域のiTunesトップソングチャートで1位を獲得し、米Billboardの新チャート#HotTrendingSongに日本人として初めてランクインするなど、その実力は世界規模で証明されました。

そして、2024年からは「THE FUSION」と題したプロジェクトを始動。「Purple Pill feat. SKY-HI」「Feel Gold feat. 山下智久」など、豪華アーティストとのコラボレーション楽曲を次々と発表してきました。そして、2025年7月には「To be feat. 三浦大知」のリリースも控えており、これらの集大成となるのが、今回のNew EP『THE FUSION』なのです。

このEPは、ØMIさんの多様な音楽性、そして様々なアーティストとの化学反応によって生まれた「融合」の形を示していることでしょう。今回のリスニングパーティーは、そんな彼の音楽ルーツと、未来へのビジョンを感じる貴重な機会となりそうです。

音楽ストリーミングサービスAWAの全貌

今回のイベントを主催するAWAは、サイバーエージェントとエイベックス・エンタテインメントが共同で提供する、サブスクリプション型音楽ストリーミングサービスです。2015年5月のサービス開始以来、現在では1億5,000万曲もの楽曲を配信し、約1,600万件のプレイリストが作成されるなど、国内最大規模のサービスへと成長を遂げています。

AWAの魅力は、その楽曲数の豊富さだけではありません。

楽曲に合わせて歌詞がリアルタイムにアニメーションする機能は、視覚的にも音楽を楽しませてくれます。月額980円（税込）で全機能が利用できる「STANDARDプラン」のほか、オフライン再生を除く全機能が月額無料で楽しめる「FREEプラン」も用意されています。さらに学生プランや特定のアーティストだけを聴き放題にできるアーティストプランなど、ユーザーのニーズに合わせた選択肢が充実している点も、多くのユーザーに支持される理由でしょう。スマートフォン、PCはもちろん、テレビ、カーナビ、スマートスピーカーなど、様々なデバイスでAWAの音楽を楽しめます。

AWAは、ただ音楽を聴くだけでなく、その体験をより豊かに、よりパーソナルにするための機能開発に力を入れていることが伺えます。

今すぐAWAアプリをダウンロードして、ØMIとの特別な夜に備えよう！

ØMIさん本人との特別な交流、そして『THE FUSION』の世界観を誰よりも早く、そして深く体験できるこのチャンスを見逃す手はありません！

AWAアプリは無料でダウンロードできますので、ぜひ今のうちに準備を整えて、2026年1月28日の夜はAWAラウンジに集合しましょう。音楽の力で心揺さぶられる、忘れられない夜になることを願っています。

