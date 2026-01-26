中日ドラゴンズとナゴヤドームは26日、2026シーズンもバンテリンドーム ナゴヤでの主催試合で、多彩なイベントを開催すると発表した。

今シーズンは、中日ドラゴンズ創設90周年の始まりとなる「オープニングシリーズ 2026」、毎年ファンから好評の「ガールズシリーズ 2026」・「竜陣祭 2026」、野球観戦と音楽を融合した進化型フェスとなる「ブルーサマーフェスティバル 2026」などを開催する。シリーズイベントは6回。ワンデーイベントは5回開催予定だ。

▼ シリーズ・ワンデーイベントのスケジュール

（●がシリーズイベント、〇がワンデーイベント）

●3月31日(火)～4月2日(木) 巨人戦 「オープニングシリーズ 2026」

～2026名古屋を“あげる”アニバーサリー開幕！～

●5月4日(月)～5月6日(水) 阪神戦 「ファミリーシリーズ 2026」

～ゴールデンウイークは家族でバンテリンドームへ行こう！～

〇5月24日(日) 広島戦 「チアドラデー」

〇5月27日(水) 楽天戦「ワンコインデー」

●6月5日(金)～7日(日) 埼玉西武戦 「ガールズシリーズ 2026」

～毎年恒例！女性ファンが楽しめるイベント盛りだくさん！～

〇6月25日(木) 横浜DeNA戦「ワンコインデー」

●7月10日(金)～12日(日) 広島戦 「ブルーサマーフェスティバル 2026」

～「野球観戦」×「音楽」の進化型フェス～

〇7月24日(金) 横浜DeNA戦「ドアラデー」

〇8月6日(木) 東京ヤクルト戦「ワンコインデー」

●8月21日(金)～23日(日) 東京ヤクルト戦 「竜陣祭 2026」

～今年の竜陣祭は一味違う！特別な夏休みに～

●9月20日(日)、21日(月) 広島戦 「ファイナルシリーズ 2026」

～90周年シーズンの集大成。1年間の感謝を込めて～