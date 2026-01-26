@media (min-width: 768px) {

長打力と強肩を武器に外野の主力として存在感を示してきたが、直近シーズンは確実性に苦しみ、評価も伸び切らなかった。メジャー組が加わる外野枠の競争激化が選考の大きな壁となる。

外野強打者の枠争い

万波中正

・投打：右投右打

・身長／体重：192cm／101kg

・生年月日：2000年4月7日（25歳）

・経歴：横浜高

・ドラフト：2018年ドラフト4位（日本ハム）

・2025年成績：127試合出場、打率.229（420打数96安打）、20本塁打、56打点、3盗塁

2024年のWBSCプレミア12では日本代表に招集されるも、コンディション不良で出場辞退となった万波中正。身体能力は球界トップクラスだが、WBCへの出場は難しそうだ。

2018年ドラフト4位で北海道日本ハムファイターズに入団すると、高卒4年目の2022年に14本塁打を放ちブレイク。

翌2023年には141試合の出場で打率.265、25本塁打、74打点をマークし、ベストナインとゴールデングラブ賞のW受賞を果たした。

2024年は強肩を武器にリーグ最多の11補殺を記録し、2年連続でゴールデングラブ賞を獲得。

だが、2025年は127試合出場、打率.229、20本塁打、56打点と確実性に苦しみ、守備面でもゴールデングラブ賞を逃した。

WBCでは鈴木誠也（カブス）、吉田正尚（レッドソックス）などメジャー組の招集が見込まれており、外野手は狭き門となっている。

