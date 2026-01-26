山梨県中南部、富士山北麓に位置する鳴沢村(なるさわむら)は、標高900mから1,000mの高冷地にあり、貴重な自然資源を有するまち。観光スポットが多く、また首都圏からのアクセスがよいので、日帰り旅行もしやすいのが特徴です。

今回は、鳴沢村にふるさと納税返礼品を提供する「鳴沢・富士河口湖恩賜県有財産保護組合」と、ふるさと納税返礼品を紹介していきます。

世界文化遺産「富士山」の森づくりを! 「鳴沢・富士河口湖恩賜県有財産保護組合」について

鳴沢・富士河口湖恩賜県有財産保護組合

・山梨県南都留郡鳴沢村3126

・事業内容：造林事業、鹿柵設置など

「鳴沢・富士河口湖恩賜県有財産保護組合」は、明治時代に天皇陛下より「恩賜林」として御下賜された特別な森を、地元住民とともに守っている組合です。

保護の責任を有する恩賜林面積は5,635haで、山梨県と部分林設定契約を締結して造林事業を行っている面積は1,645ha。

貴重な恩賜林を100年以上にわたり管理・保全し、富士山麓の環境を未来へ引き継ぐ役割を担ってきました。

「富士山の森づくり植樹代行」について

現状、富士山の森は気候変動やシカの食害、乱開発など数多くの課題に直面しているとのこと。そのため、本組合では、富士山麓の環境を守り再生していくための「富士山の森づくり」に力を入れ、富士山の在来種の苗木を植える活動を継続しています。

鳴沢村の返礼品として提供されている「富士山の森づくり植樹代行」では、本組合の職員が鳴沢村の富士山に苗木を植樹。この植樹は、やがて水や空気を育み、多様な生き物を支え、麓にある富士五湖の形成や未来の富士山の森を形づくる大切な一歩となるのだとか。

植樹が完了した際は、植樹した地点の座標、樹種、植樹日を記した植樹証明書がメールにて届きます。富士山を訪れ、自分の木の成長を見ることができるのも魅力の一つです。

返礼品として受付を始めたばかりとのことで、「みなさまの温かい支援をお待ちしております」と担当者は語っていました。

自治体からのメッセージ

鳴沢村での生活は富士山ととても密接で、富士山の雪解け水を水道水として使用しています。そこには自然のろ過装置である森林が欠かせません。大切な森を守り継承している鳴沢・富士河口湖恩賜県有財産保護組合を知っていただくきっかけになればと思います。

鳴沢村のふるさと納税返礼品について

今回紹介した鳴沢・富士河口湖恩賜県有財産保護組合が提供している返礼品です。

富士山の森づくり植樹代行

・内容：富士山の森づくり植樹代行(苗木1本)と植樹の証明書をお送りいたします。

※植栽木に対して所有権が発生するものではございません。

・寄附金額：1万円

鳴沢村の富士山に苗木1本の植樹を代行してくれる返礼品です。誕生日や入学・就職、結婚記念、企業のCSRなど、人生の節目を富士山の森に刻む“未来への贈り物”としてもおすすめとのこと。

今回は山梨県鳴沢村の返礼品提供事業者「鳴沢・富士河口湖恩賜県有財産保護組合」と、返礼品を紹介しました。天皇陛下から御下賜された「恩賜林」を守り、100年以上にわたり富士山の森づくりを担う組合です。美しい富士山の森や動植物、富士五湖の形成など、未来の自然維持のためにつながる活動を行っています。返礼品の「富士山の森づくり植樹代行」は、そんな未来の森を支える第一歩になるものです。気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてください。

ライター：マイナビふるさと納税担当者