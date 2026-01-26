今週の12星座占い「乙女座（おとめ座）」全体運・開運アドバイス【2026年1月26日（月）～2月1日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年1月26日（月）～2月1日（日）「乙女座（おとめ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は、自分の行動範囲を広げていくと良いかも。新たに趣味ができるなど、プライベートが充実するでしょう。楽しめるものがたくさんあると、自然と笑顔も増えて幸運体質になれそうです。恋愛面は、悩みを打ち明けられてサポートするなど、相手のことを思って何か行動する場合が増えそう。自分のことを労る時間をもつようにしましょう。これまでの自分とは真逆のファッションを楽しむなど、あえて派手なアクションを起こしてみるのもアリ。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。