今週の12星座占い「獅子座（しし座）」全体運・開運アドバイス【2026年1月26日（月）～2月1日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年1月26日（月）～2月1日（日）「獅子座（しし座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は、夢中になれるものが見つかって忙しい日々を過ごすことになりそう。モチベーションが上がっているので無茶もできますが、休息はしっかり取ることを心がけて。恋愛面は、遊びなどに夢中になりすぎると、相手を置いてけぼりにしてしまいそう。一緒に楽しめるものを選ぶようにしましょう。寝室を模様替えすると恋愛運アップ。SNSで見たものや気になっているお店などに出かけてみて。何かアクションを起こすように心がけるとうまくいきそう。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。