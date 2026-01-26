今週の12星座占い「牡羊座（おひつじ座）」全体運・開運アドバイス【2026年1月26日（月）～2月1日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年1月26日（月）～2月1日（日）「牡羊座（おひつじ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は、肩の力を抜いたほうがうまくいきそう。何でも完璧にやろうとすると、ストレスが溜まってしまうかも。「遊び心」や「リラックス」を意識すると良いでしょう。恋愛面は、非日常的な空間や華やかな場所に出かけると◎ デートをするのも良いですし、フリーの人は、社交的な場所で積極的にコミュニケーションを取ると、素敵な出会いがありそう。途中で諦めずにやり遂げましょう。どんな事でも乗り越えられそう。純粋な想いも忘れずに。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。