セリエA第22節が25日に行われ、ローマとミランが対戦した。

リーグ戦3連勝中のローマは、前節終了時点で5位ユヴェントスに勝ち点差「3」をつけて4位に位置。チャンピオンズリーグ出場圏内を維持するため、白星がほしいところだった。対するミランは首位インテルと勝ち点差「3」の2位。スクデット争いに向けて勝利が求められるところだった。

試合は、ローマが序盤からサイドを活用してチャンスを立て続けに作っていくが、得点を奪い切ることができないという展開。対するミランは、ローマのマンツーマンをかいくぐれず、シュートまで持ち込むことができない状況が続く。

その後、試合は徐々に拮抗した展開となり、両チーム共にスコアレスのまま前半が終わった。

流れを手繰り寄せたいミランのマッシミリアーノ・アッレグリ監督は、ハーフタイムにアレクシス・サーレマーケルスに代えてザカリー・アテカメを投入する。一方、ローマは59分にアクシデントが発生。マヌ・コネが太ももを負傷し、ニッコロ・ピジッリとの交代を余儀なくされる。

試合が動いたのは62分。ミランが左CKのチャンスを得ると、ショートでつないで揺さぶってから、キッカーのモドリッチが再びクロス上げる。これをコニ・デ・ヴィンターが頭でゴールに叩き込み、ミランが劣勢に立たされながらも先制に成功する。

守りを固めるミランに対し、何とか得点を奪おうとするローマだったが、74分にPKを獲得。これをキッカーのロレンツォ・ペッレグリーニが沈め、試合を振り出しに戻した。

追いついたローマは、ミランを押し込んで逆転を狙いに行く。しかし、スコアがこれ以上動くことはなく、タイムアップ。ローマとミランによる上位対決は、1－1の引き分けに終わった。この結果、ローマは3位に浮上。ミランは2位をキープしたものの、首位インテルとの勝ち点差が「5」に広がることになった。

ローマはこの後、29日に行われるヨーロッパリーグ・リーグフェーズ最終節で敵地にてパナシナイコス（ギリシャ）と対戦。ミランは2月3日に行われる次節で敵地にてボローニャと対戦する。

【スコア】

ローマ 1－1 ミラン

【得点者】

0－1 62分 コニ・デ・ヴィンター（ミラン）

1－1 74分 ロレンツォ・ペッレグリーニ（PK／ローマ）