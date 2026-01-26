村上春樹の話し方を真似する人が急増中!?「僕もときどき『ジェット・ストリーム』の真似とかやってましたので……」

作家・村上春樹さんがディスクジョッキーをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「村上RADIO」（毎月最終日曜 19:00～19:55）。

1月25日（日）の放送は「村上RADIO～ラジオネームがお年玉～」をオンエア。2026年1発目となる今回の放送では、リスナーのお便りの中から9通を紹介。メッセージを読まれたリスナーの一人ひとりに“お年玉”として村上さん特製のラジオネームをプレゼントしました。リスナーからの質問に対する村上さんのユーモアあふれる回答と、思わずクスッと笑ってしまうユニークなラジオネーム、そして村上さん選曲のバラエティー豊かな音楽を紹介していきました。

この記事では、中盤2曲について語ったパートを紹介します。

◆Lady Gaga「Your Song」

Lady Gagaがこの番組でかかるのは初めてですね。べつに避けていたわけじゃありません。たまたまかからなかったというだけです。曲はエルトン・ジョン作曲の「ユア・ソング」、良い曲です。『Revamp』というタイトルのエルトン・ジョンのトリビュート盤から選びました。

RUN、RUN、RUN（61、女性、大阪府）

＜最近、村上RADIOでの村上さんの話し方を真似する人が増えていますが、村上さんはお聴きになったことがありますか？ どのように感じていますか？＞

＊

はあ、そんなことぜんぜん知りませんでしたね。僕の話し方の真似をするって、どんな風に真似するんでしょうね？ まだ聞いたことはありません。しかし、いったいどこに行けば、そんなものが聞けるのでしょう？ YouTubeとかかな？ 僕もときどき「ジェット・ストリーム」の真似とかやってましたので、 人のことはとやかく言えませんが。

あなたのラジオネームは「ノルウェイの盛りそば」です。はっきり言って無意味なネームです。しかしノルウェイにお蕎麦屋さんはあるのでしょうか？

◆Jack Jones「It Never Entered My Mind」

これも僕が大好きな曲のひとつです。It Never Entered My Mind、「そんなこと考えもしなかったな」。マイルズ・デイヴィスの演奏が素晴らしいですが、ここではジャック・ジョーンズが歌います。ジャック・ジョーンズ、美声と素直な歌唱が売り物の、ちょいシブの歌手でした。『Where Love Has Gone』というしっとりしたバラードを集めたアルバムから選びました。

わりくうぷりん（43、女性、愛知県）

＜春樹さんこんにちは。私は今年うつ病になり、人生がひっくり返るような年でした。春樹さんの「そんなこともある、そんなものだ」という言葉を思い出して気を新たにしていました。うつ病は再発するたびに再発率が高くなる脳の病気です。そんな脆弱性（ぜいじゃくせい）を手に入れた自分と付き合っていかないといけません。嬉しいというのがどんな気持ちだったか思い出せないこともあります。ただ、1月12日は春樹さんと同じで誕生日です。小さな偶然の一致だけでも大切な人との繋がりに温かさを感じます。どんなにひとりぼっちでも、ずっと変わらずにある温かさです＞

＊

そうですか、あなたも1月12日生まれなんだ。おめでとうございます、あなたは自動的に由緒ある「ジャック・ロンドン・クラブ」に入会されました。あなたの会員番号は1226番です。特典はとくにありませんが、あなたはもう孤独ではありません。今ではなにしろ「ジャック・ロンドン・クラブ」が後ろにどんとついていますから。

あなたのラジオネームは「山猫くろと」です。黒猫ヤマトくんとは良いお友だちです。にゃあ（猫山）

＜番組概要＞

番組名：村上RADIO～ラジオネームがお年玉～

放送日時：1月25日（日）19:00～19:55

パーソナリティ：村上春樹

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/murakamiradio/