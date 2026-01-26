セリエA第22節が25日に行われ、ユヴェントスとナポリが対戦した。

ユヴェントスはカリアリ戦に敗れ、前節終了時点でリーグ5位に後退。対するナポリは、前節終了時点で首位インテルとの勝ち点差が「6」。そのインテルは今節を先に消化して勝利しており、これ以上差を離されないためにも白星を手にしたいところだった。

試合は22分、ユヴェントスが先制する。ピエール・カルルが右サイドからクロスを送り、こぼれ球をマヌエル・ロカテッリがうまくフリック。最後はジョナサン・デイヴィッドが相手に寄せられながらも、左足でゴールに押し込んだ。

一方でナポリは何度かシュートまで持ち込む場面を迎えたが、得点を奪えない。前半はユヴェントスの1点リードで終えた。

後半に入り、ナポリはよりボールをコントロールしていくが、ユヴェントスの守備をなかなか崩し切ることができない。すると77分、ナポリのフアン・ジェズスがバックパスをミスしたところを、ファビオ・ミレッティが奪い、ケナン・ユルディズにパス。ユルディズはGKアレックス・メレトとの1対1を制し、ユヴェントスがリードを2点に広げた。

勢いが止まらないユヴェントス。86分にはボックスからやや離れた位置から途中出場のフィリップ・コスティッチが左足を振り抜くと、グラウンダー性のシュートはゴール右下に吸い込まれた。

このままナポリは得点を奪えないまま終わり、ユヴェントスが3－0でナポリに勝利した。

両チーム共にこの後は28日のチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ最終節を控えている。ユヴェントスはアウェイでモナコ（フランス）、ナポリはホームでチェルシー（イングランド）とそれぞれ対戦する。

【スコア】

ユヴェントス 3－0 ナポリ

【得点者】

1－0 22分 ジョナサン・デイヴィッド（ユヴェントス）

2－0 77分 ケナン・ユルディズ（ユヴェントス）

3－0 86分 フィリップ・コスティッチ（ユヴェントス）