プレミアリーグ第23節が25日に行われ、アーセナルとマンチェスター・ユナイテッドが対戦した。

アーセナルは、直近のリーグ戦2試合をいずれも引き分けで終えている。マンチェスター・ユナイテッド相手にシーズンダブルを達成し、リーグ優勝へ再び弾みをつけたいところだった。

対するマンチェスター・ユナイテッドは前節、マンチェスター・シティとのダービーマッチを制し、リーグ戦では5試合続けて無敗をキープ。前回の雪辱を晴らすことはできるか。

試合の序盤はアーセナルがボールを保持しながらマンチェスター・ユナイテッドを押し込むという展開になる。立て続けにチャンスを作り出したアーセナルだったが、マンチェスター・ユナイテッドは得点を許さない。

だが29分、左サイドからのクロスをブカヨ・サカがボックス内でキープして折り返すと、マルティン・ウーデゴーアがアウトサイドでクロス。このクロスはリサンドロ・マルティネスにディフレクションしながらゴールに吸い込まれ、アーセナルが先制した。

追いつかれたマンチェスター・ユナイテッド。だが、敵陣でプレスをかけるとマルティン・スビメンディのバックパスが逸れる。これを見逃さなかったブライアン・ムベウモが奪ってそのままゴールを決めた。

後半に入り50分、ブルーノ・フェルナンデスがボックス前で巧みなトラップからパトリック・ドルグにパスを出すと、そのドルグはボックス手前から左足を一閃。強烈なシュートがゴールネットに突き刺さり、マンチェスター・ユナイテッドが逆転に成功した。

対するアーセナルのミケル・アルテタ監督は、58分にピエロ・インカピエやマルティン・ウーデゴーア、マルティン・スビメンディ、ガブリエウ・ジェズスの4名を下げてベン・ホワイト、エベレチ・エゼ、ヴィクトル・ギェケレシュ、ミケル・メリーノを投入。ここで勝負に出た。

その後75分にも交代策を講じたアーセナル。すると84分、右CKからクリアしきれなかったボールを途中出場のメリーノが押し込み、試合を振り出しに戻した。

だが、直後の87分だった。GKセンヌ・ラメンスのロングボールをベンヤミン・シェシュコが落とすと、うまくパスをつないで途中出場のマテウス・クーニャが放ったミドルシュートはゴール右下に吸い込まれ、マンチェスター・ユナイテッドが再びリードを奪う。そして試合はこのまま終了。マンチェスター・ユナイテッドが3－2でアーセナルに勝利した。この結果、アーセナルと2位マンチェスター・シティの勝ち点差は「4」に縮まった。

アーセナルはこの後、28日に行われるチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ最終節でカイラト・アルマティ（カザフスタン）をホームに迎える。一方、マンチェスター・ユナイテッドは、2月1日に行われる次節でホームにてフルアムと対戦する。

【スコア】

アーセナル 2－3 マンチェスター・ユナイテッド

【得点者】

1－0 29分 オウンゴール（アーセナル）

1－1 37分 ブライアン・ムベウモ（マンチェスター・ユナイテッド）

1－2 50分 パトリック・ドルグ（マンチェスター・ユナイテッド）

2－2 84分 ミケル・メリーノ（アーセナル）

2－3 87分 マテウス・クーニャ（マンチェスター・ユナイテッド）

