チェルシーを率いるリアム・ロシニアー監督は、イングランド代表MFコール・パーマーがクリスタル・パレス戦のメンバーから外れた理由を説明した。イギリスメディア『フットボール・ロンドン』が指揮官のコメントを伝えている。

チェルシーは25日、プレミアリーグ第23節で敵地『セルハースト・パーク』に乗り込んでクリスタル・パレスと対戦し、3－1で勝利した。しかし、パーマーはチェルシーのメンバーから外れていた。

報道によると、21日のチャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第7節パフォス戦も欠場していたパーマーは、太ももの軽い負傷でクリスタル・パレス戦を欠場したとのこと。一方、ここ2日間はトレーニングに参加していたとも伝えている。

ロシニアー監督は、試合前に「残念だが、コール（・パーマー）はこの試合に出場できる状態ではない。以前も記者会見で話したが、我々としてはすべての選手が100パーセントの状態であることを確認したいんだ」とコメント。「彼は軽い問題を抱えているが大丈夫だ。100パーセントの状態ではないが、水曜日の試合（チャンピオンズリーグのナポリ戦）に出場する可能性はある。それまでに復帰してくれることを願っている」と説明し、28日に行われるチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ最終節のナポリ戦に出場する可能性がある点を強調した。

【動画】チェルシーがC・パレスに3発快勝！