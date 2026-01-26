アニメ『サザエさん』が、海外展開をスタートする。きょう26日から台湾で、毎週月～金曜19時に放送される。

台湾でアニメ『サザエさん』を展開するのは、日本のアニメの配信・ライセンス事業を専門とする台湾の大手企業・MUSE。ゲーブルテレビ「MOMOTV」で放送される。

MUSEは「台湾では、ファミリー向け作品が常に高い人気を誇っており、『クレヨンしんちゃん』や『あたしンち』などは、長年にわたり多くの視聴者に親しまれています。テレビ局側からも、家族で安心して視聴できる作品へのニーズが高く、『サザエさん』は日本で長く愛されてきた定番作品であることから、台湾市場においても親和性が高く、安定した展開が期待できると考え、本作を購入いたしました」と期待を寄せている。

『サザエさん』は長谷川町子氏の漫画が原作で、1946年から「夕刊フクニチ」「新夕刊」「夕刊朝日新聞」を経て、1951年から「朝日新聞」朝刊で1974年まで連載された。

1969年にアニメ放送が開始されて以来、フジテレビの日曜18時30分の定番として昭和、平成、令和と長く愛され続け、2024年10月には放送55周年を迎え、「最も長く放映されているテレビアニメ番組」のギネス世界記録を更新した。

【編集部MEMO】

