お笑いコンビ・ピースの又吉直樹が21日、公式YouTubeチャンネル『ピース又吉直樹【渦】公式チャンネル』を更新。ネットショッピングでの“トラブル”を打ち明けた。

「“それ大谷選手がトレーニングで使ってるやつやで”って…」

又吉直樹

大手ショッピングサイトで、本棚に使うブックエンドを注文したという又吉。しかし、「絶対ブックエンドじゃなさそうな箱で届いて。開けたら、重さが異なるいろんな色の玉が入ってた」と明かし、「それが何かもわからへんくて。これ何? みたいな。0.5kgとか1kgとか書いてんねん」と吐露。間違って違う商品を購入したわけでもなく、「(千鳥の)大悟さんに話したら、“それ大谷選手がトレーニングで使ってるやつやで”って教えてもらって」と野球のトレーニングで使うウエイトボールだったと話した。

又吉は、「返品できんねんけど、大変やねん。コンビニ行って紙もらって、返品して。勘弁してくれやと思って」とぼやきつつ、「ブックエンドをもう1回注文し直して。数日後、またそれが来た……」とまさかの展開を告白。「おそらく倉庫内で、その品番が貼られちゃってる」と配送ミスの原因を想像しながら、「またあれが届くんじゃないか? って怖くて……。まだ、1セット家にあるんちゃうかな? あの手続きをして返品するのか、もう置いとくのか。同じくらいしんどいねん」と困り果てた様子だった。