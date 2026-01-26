魁力屋は1月23日～30日の8日間、「餃子半額キャンペーン」を路面店全店舗およびイオンモール沖縄ライカム店にて実施する。

餃子半額キャンペーン

同キャンペーンの期間中は、アプリに届くクーポンを開示すると、ラーメン1杯注文で餃子(5個)が何人前でも通常価格の半額で提供される。

また、クーポンは期間中は毎日利用可能となっている。

魁力屋の餃子

なお、フードコート店、藤枝PA下り線店、遠州豊田PA上り線店は対象外で、店内飲食のみ対象となる。また、餃子単品の注文に限り、「お好きなラーメン100円割引券」との併用は可能。