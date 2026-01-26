魁力屋は1月23日～30日の8日間、「餃子半額キャンペーン」を路面店全店舗およびイオンモール沖縄ライカム店にて実施する。
同キャンペーンの期間中は、アプリに届くクーポンを開示すると、ラーメン1杯注文で餃子(5個)が何人前でも通常価格の半額で提供される。
また、クーポンは期間中は毎日利用可能となっている。
なお、フードコート店、藤枝PA下り線店、遠州豊田PA上り線店は対象外で、店内飲食のみ対象となる。また、餃子単品の注文に限り、「お好きなラーメン100円割引券」との併用は可能。
掲載日
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
【セブン‐イレブン】スイーツがパキッ、ふわっ、とろりな「しあわせ食感」に - パッケージも大きく刷新
日本橋三越本店で「あんこ博覧会」開催 - ふわふわワッフルやライオン像の水羊羹など、41ブランドのあんこスイーツが集結
【セブンイレブン】揚げたてカレーパン・メロンパンなど全品30円引き! ベーカリー初の全品割引
ヤマザキ「春のパンまつり」2月1日スタート - 今年は「白いフレンチディッシュ」がもらえる
毎月19日開催! 2580円で超お得な「ステラおばさんのクッキー詰め放題」に挑戦してみた
ビジネスパーソン必見のグルメ情報を提供! ランチやディナー、飲み会に便利な店舗、コンビニなどの新商品を紹介します。