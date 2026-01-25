@media (min-width: 768px) {
WBC2026 野球日本代表侍ジャパン 最新情報
「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）2026」が、3月5日に開幕。井端弘和監督率いる野球日本代表「侍ジャパン」は2大会連続となる世界一を目指し、並み居る強豪国と熱戦を繰り広げる。ここでは、1次ラウンドから決勝ラウンドまでの各メディアの放送予定を紹介していく。［1/2ページ］
テレビ放送日程（地上波・BS）
なし
インターネット配信
『Netflix』
※予定はすべて変更の可能性あり
3/6（木）
19：00～ 日本 - チャイニーズ・タイペイ（一次ラウンド・プールC1日目）
3/7（金）
19：00～「日本 - 韓国」（一次ラウンド・プールC2日目）
3/8（土）
19：00～「日本 - オーストラリア」（一次ラウンド・プールC3日目）
3/10（日）
19：00～「日本 - チェコ」（一次ラウンド・プールC4日目）
主なラジオ放送日程
『ニッポン放送』
3/6（木）
19：00～ 日本 - チャイニーズ・タイペイ（一次ラウンド・プールC1日目）
3/7（金）
19：00～「日本 - 韓国」（一次ラウンド・プールC2日目）
3/8（土）
19：00～「日本 - オーストラリア」（一次ラウンド・プールC3日目）
3/10（日）
19：00～「日本 - チェコ」（一次ラウンド・プールC4日目）
【準々決勝】3/15（日）
10:00～「POOL C 1位 ー POOL D 2位」