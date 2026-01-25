「大きな役割を果たす」ドジャース、今季も飛躍続きそうな投手は！？　米…

@media (min-width: 768px) {

#sp-ad { display: none; }

}

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは昨季終盤、ブルペン陣に故障者や不振選手が相次ぎ苦しんだ。その中でも奮闘を見せた投手も少なからずいたが、その内の一人であるジャック・ドレーヤー投手は今季さらに重用されることになるかもしれない。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

現在26歳のドレーヤーは2021年8月にドラフト外でドジャースに入団すると、2024年まではマイナーで腕を磨いた。迎えた2025年、東京シリーズ中に待望のメジャーデビューを果たすと、最終的には67試合に登板。3勝2敗10ホールド4セーブ、防御率2.95といった数字を残した。

[sp_ad]

同メディアは「ドレーヤーはチームで唯一、ベースボールダイジェストのルーキー・オールスターチームにリリーフとして選出された。彼はこの特別な称賛に値する。なぜなら、圧倒的なロースターを擁しながらもブルペンで苦戦を強いられた首位ドジャースにおいて、72回1/3と長い投球回数を稼ぎ、安定した投球を披露してきたからだ。経験不足とは裏腹に、落ち着き払っている」と言及。

続けて、「彼は昨季終盤にかけて苦戦したドジャースのリリーフ陣で、大きな役割を果たすことは間違いないだろう。チームがワールドシリーズ（WS）3連覇を目指す2026年シーズンも、同様に堅実な成績を残すことを期待している」と記している。

【関連記事】

【了】