大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは今オフ、エドウィン・ディアス投手やカイル・タッカー外野手らを獲得したが、まだ補強は終わらない可能性がある。動向が注視される中、アンドリュー・フリードマン編成本部長が今後の補強について考えを明かした。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』が報じている。

ディアスとタッカーの影に隠れがちだが、ドジャースは細かな動きも見せている。ライアン・フィッツジェラルド内野手をウェーバーで獲得し、その後アンディ・イバネス内野手とメジャー契約を結んだ。

フィッツジェラルドはDFAとなったものの、ウェーバーを通過して3Aに残留しており、フリードマン氏は「「2026年のロースターはかなり固まっている」と語っている。

ドジャースはデトロイト・タイガースのタリク・スクバル投手の獲得も噂されているが、先発陣はすでに大谷翔平選手や山本由伸投手などがおり、控えにはエメ・シーハン投手らもいる状況だ。

戦力が整っているドジャースだが、フリードマン氏は「まだ検討中の選手も何人かいて、少し前から続いている交渉もいくつかある。今後も戦力強化を目指していくつもりだ」と明かした。

