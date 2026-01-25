レアル・マドリードに所属するフランス代表FWキリアン・エンバペの、ラ・リーガ第21節ビジャレアル戦における振る舞いに注目が集まっている。

24日、レアル・マドリードはラ・リーガ第21節でビジャレアルと激突。同試合は後半立ち上がりの47分、ボックス左でセカンドボールに反応したエンバペが左足で冷静にシュートを流し込み、レアル・マドリードが先手を取ると、後半アディショナルタイムにはエンバペの突破がPKを誘発。キッカーを務めたエンバペは“パネンカ”で勝利を決定付けるゴールを沈め、最終的には2－0でレアル・マドリードが勝利していた。

注目が集まっているのは、エンバペの2点目となったPKのシーン。スペインメディア『マルカ』によると、“パネンカ”でゴールネットを揺らした後、エンバペはチームメイトであるモロッコ代表MFブライム・ディアスのもとへ駆け寄り、「君のためさ、君のためさ」と伝えていたのだという。

B・ディアスは今月18日、モロッコ代表の一員としてアフリカネイションズカップ2025・決勝のセネガル代表戦を戦った。同試合はスコアレスで迎えた後半アディショナルタイム、モロッコ代表がPKを獲得。直前にゴールが取り消されていたセネガル代表は、猛抗議の末に一度は選手たちがロッカールームへ引き上げる事態となったが、再開後にPKキッカーを務めたB・ディアスの“パネンカ”は、無情にもGKの正面へ。“10番”のPK失敗により延長戦に入ると、最終的にはセネガル代表がゴールを奪い、モロッコ代表は決勝の舞台で涙を飲んでいた。

悔恨の一戦を終え、B・ディアスはレアル・マドリードに復帰。ビジャレアル戦はB・ディアスにとって、アフリカネイションズカップ2025・決勝以来となる公式戦のピッチだった。そんな一戦で、チームメイトのエンバペから“パネンカ”でリスペクトを伝えられた形だ。エンバペのチームメイトに対する粋な計らいが話題となっている。

【動画】マドリーはビジャレアルに完勝