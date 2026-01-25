村上春樹「浮気性って、1回どかんと懲りないとなかなか治らないみたいです」リスナーメッセージを読み“浮気”について考える

作家・村上春樹さんがディスクジョッキーをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「村上RADIO」（毎月最終日曜 19:00～19:55）。

1月25日（日）の放送は「村上RADIO～ラジオネームがお年玉～」をオンエア。2026年1発目となる今回の放送では、リスナーのお便りの中から9通を紹介。メッセージを読まれたリスナーの一人ひとりに“お年玉”として村上さん特製のラジオネームをプレゼントしました。リスナーからの質問に対する村上さんのユーモアあふれる回答と、思わずクスッと笑ってしまうユニークなラジオネーム、そして村上さん選曲のバラエティー豊かな音楽を紹介していきました。

この記事では、前半2曲について語ったパートを紹介します。

◆Gheorghe Zamfir「How Deep Is Your Love」

パンフルートの名手、ザンフィルが演奏します。パンフルートは世界で最も古い楽器のひとつで、とても素朴な音色が特徴です。曲はビージーズのヒットソング「How Deep Is Your Love」、これはザンフィルさんの『ゲオルゲ』というタイトルのアルバムに入っていました。

むささびもんが（30、女性、広島県）

＜私には浮気ばかりする彼がいます。少しお仕置きを兼ねて、いま東京を離れた地で暮らしています。とはいえ彼とは離れがたく、彼との未来を見ている私がまだいます。そこでハルキさんにお願いです。恥ずかしくなるようなラジオネームを彼につけてもらえないでしょうか。ちなみに彼もハルキさんの主要な作品を一通り読んでいて、熊本の読書会にも参加していますので、効果は抜群だと思います＞

はあ、浮気性の彼なんですね。浮気性って、1回どかんと懲りないとなかなか治らないみたいです。冷汗三斗（れいかんさんど）という言葉がありますが、冷や汗をどっとかかせることが肝要です。しかし、女性にモテすぎるというのも、それはそれできっと困難や災難に満ちた運命なのでしょうね。僕にはもうひとつよく理解できない世界ですが。いずれにせよ、冷や汗、いやですね。

さて、あなたの浮気性の彼には「フラダンスの犬」というラジオネームを差し上げます。フランダースの犬の従兄弟です。なんとなく間抜けで恥ずかしいですよね。

◆Willie Nelson & Asleep At The Wheel「Corrine Corrina」

ウィリー・ネルソンを聴いてください。彼がカントリーのバンド「Asleep At The Wheel」と共演します。Asleep At The Wheelは新伝承（しんでんしょう）派みたいな感じのカントリー・バンドで、僕はわりに好きなんです。曲は「コリーヌ、コリーナ」、『Willie & The Wheel』というタイトルのアルバムに入っています。

いるか（36、女性、富山県）

＜友人の前でこの番組の録音を流すと「なんかこのラジオの音楽いい感じだね」「え、村上春樹ってこんな声してるの？」「てか、ラジオしてんの!?」の三段で必ず驚かれます。ところでいま熊本に来ていて、昨日は夏目漱石の旧坪井邸に行きました。猫がたくさんいて、庭と家の中を自由に行き来していてすごく幸せそうでした。橙（だいだい）書店、動物園ももちろん行きました。村上さんが基金で直した第六邸は現在非公開だったのでまたリベンジしたいです＞

番組楽しんでいただけているようで、何よりです。そうか、熊本を旅行されているんですね。夏目漱石の第六邸、見られなくて残念でした。明治の雰囲気漂う古いキュートなおうちなんですけど。

はい、そうなんです、漱石がかつて住んでいた熊本市内のいくつかのおうちが地震の被害を受けたので、その修復のために基金を集めました。僕もたまには世の中の役に立つことをします。たまに、ですけど。橙書店の素敵な看板猫、白玉（しらたま）くんは少し前に亡くなってしまって、けっこう淋しいです。

あなたのラジオネームは「つるかめ製麺」です。つるつるのうどんをよく嚙んで食べてください。うどんがお好きだといいんですが。

