『エヴァ』赤木リツコ役・山口由里子＆伊吹マヤ役・長沢美樹が対談！2人が"初めて収録したセリフ"とは？

TOKYO FM の番組「FM EVA 30.0」（毎週土曜 22:30～22:55）。『エヴァンゲリオン』シリーズにゆかりのあるクリエイターや歌手・声優の方々をお迎えして、知られざる制作秘話を伺ったり、作品をこよなく愛するアーティストの方々をお招きして、ご自身の『エヴァンゲリオン』体験を語っていただきます。今回は、声優の山口由里子さん（赤木リツコ役）と、長沢美樹さん（伊吹マヤ役）の対談の様子をお届け。ここでは“初めて収録したセリフ”について語り合いました。

◆『エヴァ』初アフレコ秘話

長沢：一番最初に収録したときのセリフって覚えていますか？

山口：もちろん覚えていますよ、人生で初めてマイクでしゃべったセリフだから……。

赤木リツコ：「あきれた また迷ったのね」

長沢：うわぁー！ 本物だー！

山口：（笑）。

長沢：あれですよね、（葛城）ミサトさんが（碇）シンジくんを迎えに行って、迷子になったときのセリフ。まさに、リツコさんらしいセリフから入ったんですね。ちょっと感動しまし た。

山口：あのシーンの動きも全部覚えてる。ゆっくりゴーグルを上げて、「あきれた」って言ったの、ブルーの水着で……。

長沢：そっか！ プールか何かに入っていたんだ。懐かしい！

山口：美樹ちゃんは？

長沢：多分なんですけど、シンジくんが「エヴァに乗りなさい」って言われて、絶望しているときに言ったセリフがあるんですよ。忘れないようにメモを取ってきたんですけど……。心のなかで“シンジくん、めっちゃかわいそう”って思いながら、冷静なセリフを言ったんです。

「こんなの乗れるわけないよ」ってシンジくんが言って、（碇）ゲンドウさんが「乗るなら早くしろ。でなければ帰れ」と言って……。あと、（綾波）レイが重傷だったんですよ。それで、「パイロットの準備を始めろ」っていう命令が来て……。

伊吹マヤ：「了解、現作業を中断、再起動に入ります」

長沢：これが、たぶん最初のセリフだったと思います。

山口：そうだったかあ。

長沢：“こんなかわいそうな状況で、このセリフを言わなきゃいけないんだ”って思って、しゃべった記憶がありますね。

＜番組概要＞

番組名：FM EVA 30.0

放送日時：毎週土曜 22:30～22:55

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/fmeva30/