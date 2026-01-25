@media (min-width: 768px) {

#sp-ad { display: none; }

}

大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは、今オフを通じてデトロイト・タイガースのタリク・スクバル投手をトレードで獲得するという噂が取り沙汰されていた。しかし、開幕前にスクバルが移籍する可能性は現実味を欠いているようだ。米メディア『スポーティング・ニュース』のジョン・コナハン記者が言及した。

オフシーズンを通してスクバル放出の噂があがっているが、2年連続でア・リーグのサイ・ヤング賞を受賞した投手を、開幕前にトレードする可能性は限りなく低いと見られている。

[sp_ad]

この見方はドジャースを含む全ての球団を当面の争奪戦から外すことになる。ドジャースは大谷翔平選手らを擁するものの、常に投手陣の補強に目を光らせている。タイガースがア・リーグ中地区での優勝争いに手応えを感じている以上、エースを手放す理由は乏しい。

スクバルは球界屈指の支配力を誇る左腕であり、彼をローテーションに残すことは、タイガースにとって今季の最大の勝ち筋だ。年俸調停を巡る対立やトレードの噂が続いてきたものの、現時点では勝負をかける判断が優先されているという。

注目の集まるスクバルの去就についてコナハン氏は「とはいえ、6月になれば彼がトレード対象になる可能性は否定できない。シーズン後半にタイガースの成績が低迷すれば、彼を残留させる理由はほとんどなくなるだろう」と言及した。

【関連記事】

【了】