「エスカレートする必要はなかった」ドジャース、最多勝右腕獲得をあえて…

@media (min-width: 768px) {

#sp-ad { display: none; }

}

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、ミルウォーキー・ブルワーズ所属のフレディ・ペラルタ投手の獲得に動くのではと噂されていた。同投手はニューヨーク・メッツへのトレード移籍が決定しているが、今後を見据えて手を出さなかった可能性もありそうだ。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

ペラルタは昨季ナショナルリーグ最多の17勝を挙げたエース右腕。今季終了後にフリーエージェント（FA）になるため去就が注目されていた中、日本時間22日に2対2の大型トレードでメッツへ移籍することは発表されている。

[sp_ad]

同メディアは「確かに、ペラルタはドジャースのユニフォームを着ていたら格好良かっただろうが、まだそこまでエスカレートする必要はなかった。特に、7月のトレード期限前に、デトロイト・タイガースがタリック・スクーバル投手を放出する可能性が残っていることを考えるとなおさらだ」と指摘。

続けて、「彼が来オフフリーエージェント（FA）になる前に、ドジャースが獲得できる望みがほんの少しでもあるなら、彼らはその可能性を消さずに残しておくだろう。つまり、プロスペクトの資産を温存し、ペラルタのような次善策が市場に出たからといってすぐに飛びつかないということだ。当初から言われてきた通り、彼の獲得に最も適した球団はドジャースであり、あとは時間の問題なのかもしれない」と記している。

【関連記事】

【了】