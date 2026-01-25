@media (min-width: 768px) {

#sp-ad { display: none; }

}

NPBで圧倒的な成績を残し、タイトルを総なめにする実力派先発右腕。球界屈指の存在感を放つ一方、トップチームの代表経験はなく、実績重視か即戦力重視かという選考方針が大きな分かれ目となる。

実績十分の先発右腕

村上頌樹

・投打：右投左打

・身長／体重：175cm／83kg

・生年月日：1998年6月25日（27歳）

・経歴：智弁学園高 - 東洋大

・ドラフト：2020年ドラフト5位（阪神）

・2025年成績：26試合登板（175回1/3）、14勝4敗、144奪三振、防御率2.10

[sp_ad]

近年は圧倒的な実績を残すも、侍ジャパンとは無縁な村上頌樹。招集されれば、第6回WBCが初の侍ジャパントップチームとなるだけに、サプライズといえるだろう。

東洋大時代には、日米大学野球で大学日本代表入りした経験を持つ村上。2020年ドラフト5位で阪神タイガースに入団すると、プロ3年目の2023年に大ブレイク。

同年は22試合の登板で10勝6敗、防御率1.75を記録し、最優秀防御率、新人王、最優秀選手と、数多くのタイトルを手にした。

[sp_ad]

2025年は26試合（175回1/3）を投げ、14勝4敗、勝率.778、144奪三振、防御率2.10と、傑出の数字をマーク。

投手3冠（勝利・勝率・奪三振）に加え、ベストナイン、ゴールデングラブ賞にも輝いた。

球界屈指の先発投手として名を上げているが、侍ジャパントップチームは、強化試合を含めても未経験。第6回WBCで初の代表入りとなるか、注目が集まる。

【関連記事】

【了】