今日の運勢は？ ★2026年1月26日（月）12星座占いランキング！ 第1位は牡牛座（おうし座）！ あなたの順位は何位…!?

2026年1月26日（月）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）1月26日（月）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の煌珠（こうじゅ）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は牡牛座（おうし座）！ あなたの星座は何位……？目標に向かって取り組める日になりそう。あなたの姿勢を見て、応援をしたりアドバイスをくれたりする人も現れることでしょう。何か心配事などがあれば、誰かに打ち明けてみるのも大事。周りを頼るようにしてみて。今日は、気持ちも穏やかで自分らしく過ごせそう。こういう時は、勉強や仕事などもはかどることでしょう。頑張った自分にはご褒美を。お気に入りのお店へ出かけてみると良いでしょう。恋愛運が好調。派手なことはないかもしれませんが、大切な人と気持ちが通じ合ってほっこりできそうです。お菓子作りや新しいレシピで料理をするなど、家庭的な面を磨くと◎勘が冴えるので、「こうすれば良くなる」と思うことがあったら、率先して行動しましょう。何だか気乗りしないものは、予定を変えてみるのもアリ。無くしたものが見つかるなどほっとする出来事もありそう。自分の感情がコントロールできれば、運も味方になってくれそう。イラッとしてしまいそうなときは、深呼吸をするなど気分を変えられる工夫をしてみて。パートナーや恋人とお茶をすると◎色々なところから、お金の情報や知識が入ってくるかも。学びたいものがあれば、時間をかけて行ってみると良いでしょう。本当に必要な物事が分かって、自信が持てることでしょう。センスも考え方も真逆の人と接してみましょう。ニガテ意識を捨てて自分から話しかけてみると、気が合うところも見つかりそう。相手の行動を参考にしてみると、仕事などにも活かせそう。何かをちょっと我慢したり人に譲ったりできると、プチラッキーがあるかも。周りをよく見渡して、必要なところを手伝うのも良いでしょう。自分ができることを、たくさん行えば充実感も生まれそうです。作業や家事などがなかなか進まないときは、リフレッシュできる時間を設けましょう。仲間や友人と会話を楽しむのも◎日ごろ身体を動かしていない場合は、ストレッチ運動などをおこなってみて。恋愛に対してマンネリ気味ならば、ドラマなどを見ると良いかも。好きな人の前で素直になれるようイメージしてみましょう。今日は、自分磨きをするのも◎憧れの人を真似てみるのもアリ。人のためになりたい気持ちが強くなりそう。ですが、今はあえて見守るようにした方が上手くいくかも。具体的なお願いなどされるまでは、動かないようにしましょう。自分のために時間を使ってみて。今日は、体調やメンタルを整えることを優先して行ってみて。春から新しい環境になるならば、そこに向けて少しずつ準備をするのも良いでしょう。楽しいイメージをするとやる気スイッチも入りそう。あなたの才能が認められて正当に評価される時。ただ、現在抱えている心配事に対して不安から行動を起こすとトラブルの恐れがあります。気がかりなことがあるなら年上の信頼できる男性に相談すると良いでしょう。■監修者プロフィール：煌珠（こうじゅ）池袋占い館セレーネ所属。25年間、夜の社交場のママを務めた経験を活かし、タロットやオラクルカード、数秘術など相談内容に合わせて、豊富な占術を駆使し望む未来へ後押しする。電話占いメルでも活躍。