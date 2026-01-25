今日の運勢は？ ★2026年1月26日（月）12星座占いランキング！ 第1位は牡牛座（おうし座）！ あなたの順位は何位…!?

【1位】牡牛座（おうし座）
目標に向かって取り組める日になりそう。あなたの姿勢を見て、応援をしたりアドバイスをくれたりする人も現れることでしょう。何か心配事などがあれば、誰かに打ち明けてみるのも大事。周りを頼るようにしてみて。
【2位】乙女座（おとめ座）
今日は、気持ちも穏やかで自分らしく過ごせそう。こういう時は、勉強や仕事などもはかどることでしょう。頑張った自分にはご褒美を。お気に入りのお店へ出かけてみると良いでしょう。
【3位】山羊座（やぎ座）
恋愛運が好調。派手なことはないかもしれませんが、大切な人と気持ちが通じ合ってほっこりできそうです。お菓子作りや新しいレシピで料理をするなど、家庭的な面を磨くと◎
【4位】蟹座（かに座）
勘が冴えるので、「こうすれば良くなる」と思うことがあったら、率先して行動しましょう。何だか気乗りしないものは、予定を変えてみるのもアリ。無くしたものが見つかるなどほっとする出来事もありそう。
【5位】蠍座（さそり座）
自分の感情がコントロールできれば、運も味方になってくれそう。イラッとしてしまいそうなときは、深呼吸をするなど気分を変えられる工夫をしてみて。パートナーや恋人とお茶をすると◎
【6位】魚座（うお座）
色々なところから、お金の情報や知識が入ってくるかも。学びたいものがあれば、時間をかけて行ってみると良いでしょう。本当に必要な物事が分かって、自信が持てることでしょう。
【7位】獅子座（しし座）
センスも考え方も真逆の人と接してみましょう。ニガテ意識を捨てて自分から話しかけてみると、気が合うところも見つかりそう。相手の行動を参考にしてみると、仕事などにも活かせそう。
【8位】牡羊座（おひつじ座）
何かをちょっと我慢したり人に譲ったりできると、プチラッキーがあるかも。周りをよく見渡して、必要なところを手伝うのも良いでしょう。自分ができることを、たくさん行えば充実感も生まれそうです。
【9位】水瓶座（みずがめ座）
作業や家事などがなかなか進まないときは、リフレッシュできる時間を設けましょう。仲間や友人と会話を楽しむのも◎日ごろ身体を動かしていない場合は、ストレッチ運動などをおこなってみて。
【10位】双子座（ふたご座）
恋愛に対してマンネリ気味ならば、ドラマなどを見ると良いかも。好きな人の前で素直になれるようイメージしてみましょう。今日は、自分磨きをするのも◎憧れの人を真似てみるのもアリ。
【11位】天秤座（てんびん座）
人のためになりたい気持ちが強くなりそう。ですが、今はあえて見守るようにした方が上手くいくかも。具体的なお願いなどされるまでは、動かないようにしましょう。自分のために時間を使ってみて。
【12位】射手座（いて座）
今日は、体調やメンタルを整えることを優先して行ってみて。春から新しい環境になるならば、そこに向けて少しずつ準備をするのも良いでしょう。楽しいイメージをするとやる気スイッチも入りそう。
【今日の一言メッセージ】
あなたの才能が認められて正当に評価される時。ただ、現在抱えている心配事に対して不安から行動を起こすとトラブルの恐れがあります。気がかりなことがあるなら年上の信頼できる男性に相談すると良いでしょう。
