@media (min-width: 768px) {

#sp-ad { display: none; }

}

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間16日、カイル・タッカー（シカゴ・カブスFA）と4年2億4000万ドルで契約に合意した。カブス側にとっては相当な痛手となるが、それでもリスペクトの気持ちは忘れなかったようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

タッカーは2024年12月、ヒューストン・アストロズからトレードでカブスに加入。2025年は終盤故障に苦しみつつも136試合、打率.266、22本塁打、73打点といった数字を残したが、わずか1年でカブスを去ることになった。

[sp_ad]

同メディアは「ジアスレチックのパトリック・ムーニー記者によると、編成本部長のジェド・ホイヤー氏は昨季のタッカーは前後半で明暗が分かれたものの、ドジャースとの契約を機に彼の活躍を喜んでいると述べた」としつつ、「彼の移籍を心から嬉しく思う。明らかに優勝を狙える環境へ移る。我々が彼にとって良い舞台となり、好成績を残し、ポストシーズンを戦い、高額契約を獲得するきっかけになれたことを嬉しく思う」という同氏のコメントを紹介。

続けて、「タッカーはカブスの主力選手だったが、球団はアレックス・ブレグマン内野手（ボストン・レッドソックスFA）と5年1億7500万ドルの契約を結ぶことで、明らかに別の方向へ進むことを望んでいた」と記している。

【関連記事】

【了】