19日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した佐伯貴弘氏、今年のオリックスの推し選手に阿部翔太を挙げた。

その理由について「オリックスが強かった時は彼がフル回転したと思うんですよ。ここ２年調子を落として、成績が残せない。年齢は33歳なんですけど、プロ入ってまだ浅い。社会人から来てますので。その中で、彼が若手投手を引っ張っていってほしい」と説明。

「ベテランは自分のことで精一杯だと思うんですよ。ベテランに入りかけの中堅は、自分のこともやりながら若手を引っ張らなければならない役目がある。彼はできると思う」と期待を寄せる。

「今年からサイドスローに挑戦する。サイドスローのスペシャリスト、比嘉コーチがいる。コーチの腕前、腕の見せ所かなと思いますね。2人にプレッシャーをかけます。オリックスが強かった時に彼が試合を立て直すとか、後ろのピッチャーに気持ちよくバトンを繋ぐ役割を果たしていたピッチャー。オリックスにはサイドスローがいないので、楽しみにしたいですね」と自身の見解を述べた。

阿部はリーグ連覇を達成した22年が44試合に登板して防御率0.61、リーグ3連覇した23年は49試合に登板して防御率2.70だった。昨季は防御率3/07だったが、16試合の登板だった。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』