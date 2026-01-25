マンチェスター・シティを率いるジョゼップ・グアルディオラ監督が、新加入のイングランド代表DFマルク・グエイに大きな期待を寄せていることを明かした。24日、クラブ公式サイトが伝えている。

プレミアリーグ第23節が24日に行われ、マンチェスター・シティはウルヴァーハンプトンと対戦。6分にオマル・マルムーシュのゴールで先制すると、45＋2分にはアントワーヌ・セメニョが追加点を挙げ、2－0で勝利。マンチェスター・シティはリーグ戦5試合ぶりの白星を飾った。

この試合では9日にマンチェスター・シティに加入したセメニョが公式戦4試合目で3ゴール目を記録したほか、19日に加入したばかりのグエイもスタメンで新天地デビューを果たし、勝利に大きく貢献を果たした。

試合後、グアルディオラ監督は「加入して以来、信じられないほど素晴らしいプレーを見せている。（あのゴールは）信じられないくらい素晴らしかった」とすでに大きな存在感を示しているセメニョへの賛辞を送りながら、加入して間もない中で早速先発起用したグエイについても次のように期待を口にした。

「マルクが誰なのかを説明する必要はないだろう。彼はなんでも知っている。ルベン（・ディアス）が加入した時と同じような感覚だ。彼はあらゆる動きに信じられないほどの集中力を持っていた。ボールを持った時の落ち着きは信じられないほどだ。まだ何も練習していないけど、真ん中は少し良くなったと感じている」

「彼は6カ月のために来たのではなく、何年ものために来たんだ。移籍金に見合った機会だった。彼はまさに理想的な年齢で、これから何年にも向けた完璧な加入選手だ。彼は信頼できる選手でもある。2回の練習でそれを見ることができた。彼の物の見方、動き方、話し方、状況の読み方などでね」

