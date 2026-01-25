DeNAは25日、2026年のシーズンスローガンを『BE A TEAM, WIN IT ALL』に決定したと発表した。

2025年の悔しさを胸に 2026年のシーズンを戦い抜くため、新スローガンには、選手、スタッフ、ファン、そして横浜の街、この「全ての人たちの力」を集結させ、全員で一つの“TEAM”となり、揺るぎない覚悟を持って挑み続けるという強い決意を込めた。

▼ 相川亮二監督 コメント

「選手、スタッフ、ファンの皆さま、ベイスターズに関わる全員が『TEAM』となり、この一球、この打席、この試合、この全てを勝っていく、勝ち続けていく。その積み重ねの先に、リーグ優勝、日本一を達成するという思いで、『BE A TEAM, WIN IT ALL』というスローガンにしました。昨季の悔しさを胸に、横浜DeNAベイスターズ15年目のシーズンを全員で戦い抜きます！」

▼ DeNAの直近10年のスローガン

2026年『BE A TEAM, WIN IT ALL』

2025年『横浜奪首』

2024年『横浜進化』

2023年『横浜頂戦』

2022年『横浜反撃』

2021年『横浜一心』

2020年『NEW GENERATION IS HERE.』

2019年『Go Beyond the Limit.』

2018年『VICTORY is within US.』

2017年『THIS IS MY ERA』