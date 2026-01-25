@media (min-width: 768px) {

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、トミー・エドマン外野手がシーズン中から悩まされていた右足首を手術した。現在は戦線復帰へ向けリハビリに励んでいる段階だが、今季開幕には間に合わない可能性が出てきたという。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

同メディアは「ジアスレチックのケイティ・ウー記者によると、手術からの回復途中であるエドマンは、開幕戦に間に合わない可能性が高くなっているようだ」としつつ、「エドマンは右足首の手術から回復中のため、スプリングトレーニングの始動が遅れる見込みだ。開幕戦に間に合わない可能性が高まっている」という同記者の見解を紹介。

続けて、「今季のエドマンは主に二塁で起用される見込みだが、ときどき中堅も守るだろう。もし予想通り欠場する場合は、二塁はアンディ・イバニェス内野手とミゲル・ロハス内野手が出場機会を分け合うことになりそうだ。エドマンが復帰するまでは、アンディ・パヘス外野手が中堅レギュラーを務める見通しだ」と予想している。

エドマンは昨季途中、右足首の度重なる故障について「これ以上何をすればいいか分からない」とため息をついたことも報じられているが、厄介な故障を乗り越えることはできるだろうか。

