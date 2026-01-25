日本サッカー協会（JFA）は25日、なでしこジャパン（日本女子代表）が国際親善試合でアメリカ女子代表と対戦することを発表した。

発表によると、なでしこジャパンはアメリカ遠征を行い、4月11日（土）、同14日（火）、同17日（金）にアメリカ女子代表と3連戦を行うことが決定したという。なお、3試合ともにキックオフ時間やテレビ放送は調整中であることが伝えられている。

アメリカ女子代表のFIFAランキングは現在2位。同ランキングで8位のなでしこジャパンとはこれまで41試合を戦っており、PK戦での勝敗は引き分け扱いとし、通算対戦成績は2勝8分け31敗（33得点107失点）となっている。最後に対戦したのは2025年2月26日の2025 Shebelieves Cupで2－1で勝利していた。

アメリカ女子代表との対戦が決定したことを受け、なでしこジャパンを率いるニルス・ニールセン監督は以下のようにコメントを発表している。

「3月にオーストラリアで開催されるAFC女子アジアカップで、私たちはできる限り多くの試合に勝利することと、最後に優勝トロフィーを掲げることを目指しています。この女子アジアカップ後の4月の代表活動の狙いは、2027年ブラジルでのFIFA 女子ワールドカップに向けた歩みを継続し、中間地点でのチェックという位置づけと考えています」

「アメリカ女子代表との対戦は、自分たちの現在地を知るうえで、常に素晴らしい機会になりますし、今後どこに重点を置くべきかを見極める機会になります。アメリカはこれまでも、そして今でも世界で最も優れたチームの一つです。アメリカのエマ・ヘイズ監督は世代交代という困難な仕事をやり遂げている優秀な監督です。彼女は、新しいスター選手を見事に代表チームに融合しています。アメリカの強さはこれまでと変わりません。多くの才能ある選手たちはいずれも優れたアスリートであり、ほとんどのポジションに世界的なスター選手が揃っています。スピード、フィジカル、そして技術を兼ね備えたアメリカとの試合はタフな戦いになるでしょう」

■国際親善試合の開催概要

▼第1戦

日時：2026年4月11日（土） キックオフ時間調整中

対戦：なでしこジャパン（日本女子代表） vs アメリカ女子代表

会場：PayPal Park（カリフォルニア州サンノゼ）

▼第2戦

日時：2026年4月14日（火） キックオフ時間調整中

対戦：なでしこジャパン（日本女子代表） vs アメリカ女子代表

会場：Lumen Field（ワシントン州シアトル）

▼第3戦

日時：2026年4月17日（金） キックオフ時間調整中

対戦：なでしこジャパン（日本女子代表） vs アメリカ女子代表

会場：DICK’S Sporting Goods Park（コロラド州コマースシティ）

※時間はすべて現地時間