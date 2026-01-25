バーミンガム（イングランド2部）に所属するMF岩田智輝が、今シーズン2得点目を記録した。

24日にチャンピオンシップ第29節ストーク戦が行われ、岩田は右サイドバックでフル出場。バーミンガムのFW古橋亨梧は81分から出場し、MF藤本寛也はベンチ入りしたものの出番はなかった。また、ストークのMF瀬古樹もフル出場した。

バーミンガムは42分に先制する。左コーナーキックから送られた浮き球をファーのジェイ・スタンスフィールドが頭で折り返し、ゴール前に立っていた岩田がヘディングシュートを叩き込んだ。

岩田は11月1日のポーツマス戦以来となる得点を記録し、ゴールパフォーマンスでは「ARTHUR」のネームと「6」の番号が入ったユニフォームを掲げた。1月5日に12歳の誕生日を迎えるはずだったが、2020年6月に父親と継母の虐待により6歳で亡くなったバーミンガムサポーターのアーサー・ラビンジョ・ヒューズ氏を追悼した。

バーミンガムは71分に相手のCKからフィル・ノイマンがオウンゴールを献上し、ストークと1－1で引き分けた。バーミンガムは4戦無敗、ストークは3戦未勝利となった。

次節は31日に行われ、バーミンガムはオックスフォード・ユナイテッドと、ストークはMF松木玖生が所属するサウサンプトンと対戦する。



【ハイライト動画】バーミンガムvsストーク