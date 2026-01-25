@media (min-width: 768px) {

大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは今オフ、カイル・タッカー外野手をフリーエージェント（FA）で獲得したが、その大型契約には後払いが含まれていた。後払い契約によって戦力を補強し続けるドジャースには、批判の声があがっている。スペイン紙『マルカ』のホセ・ロドリゲス記者が言及した。

後払い契約の象徴的な例が、大谷翔平選手の歴史的契約だ。大谷は2023年12月、10年総額7億ドル（約1110億円）というMLB史上最高額の契約を結んだが、世間を驚かせたのは、そのうち6億8000万ドル（約1078億円）を後払いにした点だった。

同様の構造は、タッカーとの4年総額2億4000万ドル（約380.6億円）の契約にも見られる。これには6400万ドル（約101.5億円）の契約金が含まれ、年俸のうち3000万ドル（約47.6億円）が後払いとなっている。

さらに、タッカーが2026年シーズンに受け取る実質年俸はわずか100万ドル（約1.6億円）で、大谷の年俸の半分にすぎないという。

ドジャースの後払いを駆使した戦略についてロドリゲス氏は「ファンやアナリストの間では、彼らの財務戦略に対する評価が分かれている。ドジャースの積極的なFA補強に対して、他球団オーナーの不満が高まっている」と言及した。

