「完全に無視していた」ドジャース、既存戦力の扱いに不満が！？　米メデ…

@media (min-width: 768px) {

#sp-ad { display: none; }

}

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、メジャーでもトップクラスの巨大戦力を擁している。既存選手の多くは激しい競争にさらされているが、その中の一人であるライアン・ウォード外野手の扱いが疑問視されているようだ。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

現在27歳のウォードは、昨季マイナーで打率.290、36本塁打、122打点といった好成績をマーク。打撃不振に苦しんだマイケル・コンフォート外野手の代役として昇格を求める声も少なくなかったが、シーズン中の昇格は叶わなかった。

[sp_ad]

同メディアは「彼はトッププロスペクトではなく、これまでも一度もそう扱われたことはない。昨季はコンフォートのひどい打席が増えるたびに、ファンから昇格を望む声が高まっていたにもかかわらず、チームは彼を完全に無視していた。ブランドン・ゴームズGMは彼に打席を与える方法を探したいと話しているものの、カイル・タッカー外野手が加入した今となっては、開幕ロースターにどうやって入り込むのかが全く見えてこない。結局、昇格のチャンスを得るには、誰かの負傷を待つ他ないようだ」と指摘。

続けて、「ファンはフロントに声をかけ注目を促したウォードが今後どのように貢献してくれるのかを見たいと思っているが、彼にとってはもっと余裕のあるチームに移籍した方がいいかもしれない」と記している。

【関連記事】

【了】