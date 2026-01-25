シント・トロイデンに所属する日本代表DF谷口彰悟が今季初ゴールを記録した。

ジュピラー・プロ・リーグ（ベルギー1部）第22節が24日に行われ、シント・トロイデンはアウェイでラ・ルヴィエールと対戦。シント・トロイデンではGK小久保玲央ブライアン、谷口、DF畑大雅、MF伊藤涼太郎、FW後藤啓介が先発出場したほか、MF松澤海斗がベンチ入りし、MF山本理仁とFW新川志音はメンバー外となった。

試合は59分にコーナーキック（CK）からパプ・ムサ・フォールに先制点を許したが、63分にはフリーキックから谷口の今季初ゴールとなるヘディング弾でシント・トロイデンが同点に追いついた。さらに、89分には自陣深い位置から後藤が絶妙なスルーパスを送ると、抜け出したウマル・ディウフがGKとの一対一を制し、勝ち越しに成功した。後藤にとっては今季2アシスト目となった。

このまま試合は終了し、2－1で逆転勝利を収めたシント・トロイデンはリーグ戦4連勝を飾った。この結果、今節では首位のユニオン・サン・ジロワーズが引き分けたため、2位のシント・トロイデンは首位との勝ち点差を「1」に詰めることに成功している。

なお、小久保と谷口、畑、後藤がフル出場したほか、伊藤は88分までプレー。松澤は70分から途中出場していた。次節、シント・トロイデンは31日にホームでシャルルロワと対戦する。

【ハイライト動画】谷口彰悟が今季初ゴール＆後藤啓介が決勝点アシスト！