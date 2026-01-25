鹿児島県の西部、日本三大砂丘の一つ「吹上浜(ふきあげはま)」最北端に位置するいちき串木野市(いちきくしきのし)は、近代日本の礎を築いた薩摩スチューデント旅立ちの地、羽島地区の「薩摩藩英国留学生記念館」など、多くの貴重な歴史的文化遺産が点在しているまちです。

今回は、霊峰冠岳(かんむりだけ)で開催される「冠岳トレイルinいちき串木野」、ふるさと納税返礼品を紹介していきます。

冠岳温泉で癒やしの時間も! 「冠岳トレイルinいちき串木野」について

冠岳トレイルinいちき串木野

・開催日時：2026年2月8日(日)7：30～受付開始

ロングコーススタート9：00／ショートコーススタート10：00

・開催場所：冠岳花川砂防公園(いちき串木野市冠嶽13495)

・アクセス：JR串木野駅から車で約15分

霊峰冠岳を舞台にした「冠岳トレイルinいちき串木野」。まちの魅力を感じながらレースを楽しむことができるトレイルランニングイベントです。

コースは西岳～中岳～東岳を縦走する全長11キロ(ショートコース)と、大平山に挑む19.5キロのロングコースの2コースが設定されており、どちらもアップダウンに富んだとても魅力的なコースです。

各コースの男女別上位3名を表彰するほか、完走証や特別賞も! 今年の参加申し込みは終了しましたが、参加者はエイドステーションで食のまちならではのふるまいを味わえ、お楽しみ企画も予定されているのだとか。

トレイルランニングを観戦した後は、近くにある冠岳温泉で疲れを癒やすことができるのも魅力の一つ。敷地内には国産小麦100% 使用の自家製うどんを味わえる食事処や、地域の生産者が持ち寄る野菜の販売スペースなどが完備されています。

自治体からのメッセージ

霊峰冠岳は、徐福伝説をはじめ数々の史跡など、見どころがたくさんありロケーションも最高です。トレイルランニングで汗を流した後は、冠岳温泉で疲れを癒していただけるのも魅力の一つ。イベントは毎年実施していますので、皆様の応援や挑戦をお待ちしています。

いちき串木野市のふるさと納税返礼品について

「冠岳トレイルinいちき串木野」の開催地・冠岳の湧水で仕込まれている芋焼酎、冠岳にある農園で育った蘭を紹介します。

赤兎馬原酒 極味の雫 720ml 1本

・提供事業者：林酒店

・内容量：焼酎 720ml ×1本

・寄附金額：2万1,000円

ストレート、ロック、水割りで味わえる「赤兎馬」の原酒です。口にふくむ瞬間にすっきり感が立ちのぼり、シャープさの中に、フルーティで上品な味わいを楽しめます。贈り物にもおすすめなのだそう。

寿峰苑特選えびね蘭

・提供事業者：寿峰苑

・内容量：えびね蘭 店主おまかせで3-4本

・寄附金額：1万5,000円

「世界らん展日本大賞2016」個別部門で奨励賞を受賞! 自然豊かな冠岳で丁寧に育てた春咲きの「えびね蘭」です。育て方の説明書も同封されているとのことで、自宅で安心して育てることができるのもうれしいポイントです。

今回は鹿児島県いちき串木野市のイベント「冠岳トレイルinいちき串木野」と、返礼品を紹介しました。霊峰冠岳の大自然を堪能しながら駆け抜けるトレイルランニングレースです。冠岳温泉で観戦疲れを癒やしたり、冠岳の歴史やその地にまつわる伝説に想いを馳せたりするのも楽しそうです。気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてくださいね。

ライター：マイナビふるさと納税担当者