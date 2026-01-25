ブライトンに所属する日本代表MF三笘薫のパフォーマンスに一定の評価が与えられている。

プレミアリーグ第23節が24日に行われ、ブライトンはアウェイでフルアムと対戦。28分にヤシン・アヤリが先制点を決めたものの、72分にサムエル・チュクウェゼに同点弾を許すと、90＋2分にはハリー・ウィルソンに直接FK弾を決められ、1－2で逆転負けを喫した。

この試合に4試合連続で先発出場した三笘はフル出場を果たし、惜しくもオフサイドで取り消されてしまったが、同点弾を許した直後には華麗なスルーパスからダニー・ウェルベックのネットを揺らすシュートを演出する場面も見せていた。

試合後、選手採点を発表した地元メディア『Sussex World』は、三笘に「6」点をつけ、「30分には（ルイス・）ダンクの絶妙なパスに反応してゴールに迫った。ブライトンが攻勢に出た際の56分には荒いクロスを上げてしまい、絶好のチャンスを逃してしまった。日本代表選手はやや不安定なプレーを見せた。それでも、ウェルベックのシュートが無効とされ、アシストを得られなかったのは不運だった」と綴られている。

【ハイライト動画】フル出場の三笘薫が幻のアシスト