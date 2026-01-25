19日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に佐伯貴弘氏が出演し、DeNA・林琢真について言及した。

佐伯氏は「ベイスターズの長年のウィークポイントですね。ショートというところでいろんな選手が期待されて、いろんな選手が守りました。その中で、ずば抜けた成績を残した選手は誰もいない」と指摘。

「後半ちょっと石上選手が出てきたというところで、石上選手が当然1番手に上がってくると思うんですけど、チーム力を上げるところで石上選手と林選手の競争。しっかりと競争して勝ったものがポジションを取る。年間通して試合に出るというので、あえて僕は林選手をあげました」と、DeNAの推し選手に林の名前を挙げた。

その理由について「野球がすごく上手い選手なのでね」と説明。具体的に野球が上手い部分について「勉強の頭であり、野球の脳がすごく長けてる選手だと思うんですよ。常にフィールドをしっかり見ている。守っている時も、打席に入っている時もいろんな状況判断ができる。たまにミスもありましたけど、経験を積んで、ミスを消せしていける選手だと思いますね」と高く評価した。

林はプロ3年目の昨季95試合に出場して、打率.244、2本塁打、20打点、11盗塁の成績を残し、レギュラーに近い存在へと成長した。今季はレギュラー獲得するか注目だ。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』