ラ・リーガ第21節が24日に行われ、ビジャレアルとレアル・マドリードが対戦した。

アウェイの2位レアル・マドリードは、前節のレバンテ戦でアルバロ・アルベロア新体制でのリーグ戦初勝利を手にし、20日のチャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第7節ではモナコ（フランス）に大勝した。首位バルセロナとの勝ち点差はわずかに「1」。首位奪還のチャンスとなる一戦に臨んだ。

3位ビジャレアルは、消化試合数がレアル・マドリードよりも1つ少なく、その勝ち点差は「7」となっている。前節のベティス戦、CLのアヤックス（オランダ）戦と公式戦連敗を喫している中、ホームでの上位対決を迎えた。

前半、ビジャレアルは組織的な守備からボールを奪い、そこからカウンターに転じて得点を奪うというプランで試合を運ぶ。だが22分、ビジャレアルにアクシデントが発生。フアン・フォイスが足首を負傷して交代し、代わってラファ・マリンが出場した。

一方、レアル・マドリードは自分たちが思い描くように得点することができず、前半は両チーム共にスコアレスのまま終えた。

後半に入ってすぐの47分にスコアが動いた。レアル・マドリードは敵陣でのパス回しで揺さぶっていると、ヴィニシウス・ジュニオールが左サイドからボックスに侵入。相手選手がクリアしきれなかったボールをキリアン・エンバペが押し込み、レアル・マドリードが先制した。

先制後は徐々にレアル・マドリードがペースを握る。一方、ビジャレアルは何度かチャンスは作り出しつつ、得点できないまま時間が経過していく。

そして後半アディショナルタイム、エンバペがボックス内で倒されてレアル・マドリードがPKを獲得。自らPKを獲得したエンバペがパネンカで沈め、レアル・マドリードが加点した。

試合はこのまま終了し、レアル・マドリードがリーグ戦5連勝で暫定ながら首位に浮上。一方のビジャレアルはリーグ戦連敗という結果になった。

この後は両チーム共に28日に行われるCL・リーグフェーズ最終節に臨む。ビジャレアルはアウェイでレヴァークーゼン（ドイツ）、レアル・マドリードはアウェイでベンフィカ（ポルトガル）とそれぞれ対戦する。

【スコア】

ビジャレアル 0－2 レアル・マドリード

【得点者】

0－1 47分 キリアン・エンバペ（レアル・マドリード）

0－2 90＋4分 キリアン・エンバペ（レアル・マドリード）

【動画】エンバペの先制弾＆今季リーグ戦20得点目！