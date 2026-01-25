エールディヴィジ第20節が24日に行われ、アヤックスはホームでフォレンダムと対戦。板倉滉、冨安健洋はともにベンチ入りを果たした。

試合は13分、アヤックスの左CKという場面でキッカーのラヤン・ブニダが蹴ったボールをユーリ・バースが頭で合わせて得点。アヤックスがリードを奪う。さらに36分、今度は右CKという場面で同じくキッカーのブニダがボールを蹴る。これはクリアされたが、ボールを回収した味方からパスを受けたブニダがクロスを上げると、再びバースに得点が生まれた。試合はアヤックスの2点リードで折り返す。

後半に入ってもアヤックスが主導権を握る展開は変わらず、何度か決定機を迎える。しかし、得点には至らない。一方で守備ではフォレンダムにほぼチャンスを作らせず、2－0のまま試合は進んでいく。

最終的に試合は2－0のまま終了し、アヤックスがフォレンダムに勝利。板倉滉は63分から途中出場し、冨安健洋には出番が訪れなかった。

アヤックスはこの後、28日に行われるチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ最終節でホームにてオリンピアコスと対戦する。

【スコア】

アヤックス 2－0 フォレンダム

【得点者】

1－0 13分 ユーリ・バース（アヤックス）

2－0 36分 ユーリ・バース（アヤックス）

【動画】遂に冨安がベンチ入り＆22歳DFバースが2G! アヤックスvsフォレンダム