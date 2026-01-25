プレミアリーグ第23節が24日に行われ、バーンリーとトッテナム・ホットスパーが対戦した。

リーグ19位に沈むバーンリーは、敵地『アンフィールド』で行われた前節のリヴァプール戦で引き分け、貴重な勝ち点「1」を手にした。とはいえ、リーグ戦では第9節ウルヴァーハンプトン戦を最後に勝てていない。ホームで久しぶりの勝ち点「3」を勝ち取りたいところだった。

トッテナムは、20日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第7節でドルトムント（ドイツ）に勝利したものの、リーグ戦では連敗中。また、直近のリーグ戦4試合でも未勝利という状況が続いている。来季の欧州カップ戦出場へ、5試合ぶりのリーグ戦白星を掴むことはできるか。

試合開始から主導権を握るトッテナム。それでも、バーンリーは徐々に勢いを増していく。お互いに無得点のまま迎えた38分、トッテナムがセットプレーからミッキー・ファン・デ・フェンに得点が生まれ、先制に成功する。

しかし、バーンリーも45分、敵陣深くの右サイドに張っていたカイル・ウォーカーへボールがつながり、ウォーカーはすかさずクロス。これにアクセル・トゥアンゼべが右足ダイレクトでゴールに叩き込み、前半で追いついた。前半は、1－1で終えた。

次の1点を奪ったのは、バーンリーだった。敵陣でのパス回しから得点への筋道を探り続けて76分、ジェイドン・アンソニーのパスをボックス内で受けたライル・フォスターがシュート。一旦はトッテナムのGKグリエルモ・ヴィカーリオにはバレたものの、こぼれ球をフォスターが押し込み、バーンリーが逆転してみせた。

だが、試合はこのままでは終わらない。トッテナムは90分、ウィルソン・オドベールの右からのクロスにクリスティアン・ロメロが飛び込みながらも頭で合わせ、トッテナムは土壇場で追いついた。

その後もトッテナムは猛攻をかけたが、試合はこのまま終了。トッテナムは2－2でバーンリーと引き分けた。

バーンリーは、2月2日に行われる次節でサンダーランドと対戦。トッテナムはこの後、28日に行われるCL・リーグフェーズ最終節で敵地にてフランクフルト（ドイツ）と対戦する。

【スコア】

バーンリー 2－2 トッテナム・ホットスパー

【得点者】

0－1 38分 ミッキー・ファン・デ・フェン（トッテナム・ホットスパー）

1－1 45分 アクセル・トゥアンゼベ（バーンリー）

2－1 76分 ライル・フォスター（バーンリー）

2－2 90分 クリスティアン・ロメロ（トッテナム・ホットスパー）

【動画】ファン・デ・フェンの先制弾も… バーンリーvsトッテナム