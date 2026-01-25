「ついに出会った」「これいいじゃん!」あの、人生初“出産祝い”でプレゼントした“こだわりの逸品”とは

歌手でタレント・あのが20日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00～28:30)に出演。人生ではじめての“出産祝い”について語った。

あの

「持ってたらどうしよう?」「イチかバチかでこれにしよう」

人気バンド・ヤバイTシャツ屋さんのありぼぼと交流があるあの。お笑い芸人・どんぐりたけしと結婚したありぼぼは、昨年10月に第1子を出産したことを報告。あのは、「まだ会ってないというか。“会いに来てね!”って言ってくれてたし。僕も、赤ちゃんとかそんな得意じゃないというか。よくわかんない生き物っていう感覚で怖いんだけど」と話しつつ、「ようやくちょっとサクッと会いに行けた」と明かした。

夫妻に会うにあたり、「出産祝いいるよね?」と考えたあのは、「でも、出産祝いはあげたことないから。こういうの普通は何あげんの?」と吐露。「よだれかけだと思ったの。でも、持ってんじゃん?」「赤ちゃんの服も考えたけど、好みじゃなかったら着せたくないとかあるだろうし」と悩みに悩んだ結果、「いろいろ調べて、ついに出会った。“赤ちゃん自動とんとんマシーン”ってやつ」と含み笑い。

そこで、「これいいじゃん! ってなったの。でも、持ってたらどうしよう? みたいな。まあ、イチかバチかで、これにしようかなって」と寝かしつけ用の“赤ちゃん自動とんとんマシーン”を購入。夫妻の自宅を訪問し、「ありぼぼの赤ちゃんがいるっていうのが不思議で……」と感動を振り返りつつ、「“え! ありがとう!”って、まずは喜んでくれて。“何なの? これ”って言われて安心した。知らないんだ、よかった～って」とプレゼント成功を打ち明けた。

あのは、“赤ちゃん自動とんとんマシーン”をセットし、リモコンを押してみることに。しかし、「ユニコーンの手の中指だけが、トトトトトトッって。あれ? おかしいなみたいな。中指しか動かないんだけど。てか、こんな早いの? 故障かな? みたいな。赤ちゃんが連打されてんの」と大焦り。しかし、夫妻は大笑いしてくれたといい、「あとで調べたら、中指しか動かない仕様らしくて。スピードも調節できるんだって」と気まずそうに明かした。

また、「なんか見てたら、トントンしてくれるの羨ましいなぁって」「1人の時間が多すぎて、いいなぁみたいな」と話したあのは、“大人用自動とんとんマシーン”の購入を告白。「ナスから大きい手が出てて、ポンポンしてくれる」と説明しながら、「でも、音がうるさい。ギシギシギシギシ。だから、もう使ってないです。1回しか使ってない(笑)。最悪な買い物しました」「今はもう、家の中にポンってぶん投げられてる」とぶっちゃけていた。

