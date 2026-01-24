@media (min-width: 768px) {

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間22日、カイル・タッカー外野手（シカゴ・カブスFA）と4年2億4000万ドルで契約したと正式発表した。他球団ファンの間では批判も出ているが、編成本部長のアンドリュー・フリードマン氏は特に気にしていないようだ。米メディア『ESPN』が報じた。

同メディアは「ドジャースがスポーツ界最高額の年俸総額を誇るチームに新たなスター選手を加えたことを受けて、他球団の幹部が労使交渉でサラリーキャップを提案するという噂が再燃した」としつつ、「ルールの範囲内で運営し、短期的にも長期的にもベストポジションを確保するために全力を尽くしているので、その点についてはあまり気にしていない」という同氏の見解を紹介。

また、同氏は「2026年に優勝を勝ち取るために、いかに多くの試合に勝利し、最善の立場を築くか。その一方で、将来を見据えた自らの基盤を損なわず、いわゆる崖から転落することのないようにする方法を模索するのだ」とも述べたという。

タッカー獲得によりさらに戦力の格差が広がったという声は根強いが、ドジャース側としては常勝球団であり続けるためにやるべきことをやっているだけという認識のようだ。

