「決断を迫られた」ドジャース、まさかのトレード放出候補が急浮上した！…

大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは今オフ、カイル・タッカー外野手を獲得した。これにより、今オフを通じてトレードによる放出の噂が流れていたテオスカー・ヘルナンデス外野手や、その他の選手の起用に影響が出るかもしれない。米メディア『アスロン・スポーツ』のギャビン・グロエ記者が言及した。

右の主砲として起用されてきたヘルナンデスは、トレード候補としてたびたび名前が挙がっていた。33歳となった昨季は、打率.247、出塁率.284、OPS.738、本塁打25、打点89と決して悪くはないものの、2024年の輝きを思えば物足りない成績に終わった。

タッカーの加入によりヘルナンデスの起用も注目されたが、タッカーの入団会見でデーブ・ロバーツ監督は「右翼手はタッカー、左翼手はヘルナンデス」と明言。守備力に定評のあるタッカーを右翼に据え、ヘルナンデスには新たな役割を託す形となった。

そこで新たな放出の候補となるのがライアン・ウォード外野手や、期待外れに終わっているボビー・ミラー投手だという。これにより、現時点でヘルナンデスを放出する可能性は低くなった。

ドジャースの新たな戦力図についてグロエ氏は「ヘルナンデスが残留することになったため、ドジャースはタッカーの獲得が正式に決定すると、決断を迫られた。ロバーツ監督はチームの陣容を明らかにし、タッカーとヘルナンデスに両翼を託すことを発表した」と言及した。

