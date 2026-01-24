エヴァートンを率いるデイヴィッド・モイーズ監督が、負傷離脱を強いられたイングランド代表FWジャック・グリーリッシュについて言及した。23日、クラブの公式サイトが指揮官のコメントを伝えている。

今シーズンの開幕前、マンチェスター・シティからレンタル移籍で加入したグリーリッシュは、ここまで公式戦22試合に出場し、2ゴール6アシストを記録。昨年8月にはプレミアリーグの月間最優秀選手賞を受賞し、復活を印象付けていた。

そんななか、クラブは20日にグリーリッシュが疲労骨折を負ったことを発表。イギリスの国民保健サービス『NHS』は、通常の疲労骨折だと治癒までに6～12週かかることを伝えている。

モイーズ監督はグリーリッシュの離脱について、「離脱期間を言うのは私の仕事ではないし、まだ発表されていない。私が言えることは彼が足を疲労骨折していることだけだ」とコメント。「我々にとって、非常に重要な存在だったので大きな痛手だ。これまでも離脱者はいたが、今回の離脱は大きな痛手だ」と繰り返し述べ、主力選手の欠場を嘆いた。

復帰までの道筋に関しては「マンチェスター・Cと綿密に連絡を取っている。専門家からさらに詳しい状況を聞きながら、今後のことは判断したい」と語った。なお、イギリスメディア『デイリーメール』は、「もしケガの程度により手術が必要になれば、シーズン終了となる可能性がある」との見解を示している。