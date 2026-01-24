@media (min-width: 768px) {

#sp-ad { display: none; }

}

大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは、今オフもエドウィン・ディアス投手やカイル・タッカー外野手らと大型契約を結んでいる。毎シーズンのように資金力を駆使して戦力を強化する姿勢について、他球団から批判の声が絶えないようだ。米メディア『アウトキック』のイアン・ミラー記者が言及した。

MLB選手会とリーグの労使協定は2026年12月に失効する予定で、交渉が難航することは当初から予想されていた。しかし、ドジャースが、タッカーを4年総額2億4000万ドル（約380億円）で獲得したことで、事態は一気に緊迫した。

[sp_ad]

この契約には大谷翔平選手の獲得時のような後払いも含まれており、長期リスクを負わずにトップ選手を手にするという点で、実行できる球団が限られている。その結果、サラリーキャップ導入を求める声が一気に噴き上がり、オーナー側にとって格好の口実が生まれたと指摘されている。

実際、他球団のオーナーは激怒しており、サラリーキャップ導入がほぼ確実に要求されるようだ。さらに深刻なのは、「どんな手段を使ってでもサラリーキャップを押し通すつもりだ」という発言が起きていることだという。

緊迫するMLB球団のオーナー陣についてミラー氏は「ドジャースがタッカーを獲得したことで、サラリーキャップ導入を求めるファンの怒りをさらに高めた。オーナー側は、2027年レギュラーシーズンを中止する可能性すら厭わない姿勢を示している」と言及した。

【関連記事】

【了】